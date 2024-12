Cantor de pagode morre em acidente no litoral de São Paulo

Aos 39 anos, o cantor de pagode Adalto Mello faleceu em um acidente de trânsito na madrugada de domingo, 29

O cantor de pagode Adalto Mello faleceu aos 39 anos na madrugada de domingo, 29. Ele sofreu um grave acidente de trânsito em São Vicente, no litoral de São Paulo.

De acordo com o site G1, o artista estava em uma motocicleta quando foi atingido por um carro. As imagens de câmeras de segurança mostraram quando o carro ultrapassou outro veículo e atingiu a moto do cantor, que foi arremessado para longe. O motorista do veículo fez o teste do bafômetro, que deu positivo, e foi detido.

A equipe de resgate tentou manobras de ressuscitação no cantor, mas ele foi declarado morto no local. A polícia registrou o caso como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

