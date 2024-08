Após falecimento de Silvio Santos, Patricia Abravanel já tem data para retornar ao SBT, diz colunista

Em meio ao luto pelo falecimento de Silvio Santos, Patricia Abravanel deve voltar às gravações no SBT ainda nesta semana, diz colunista

Em meio ao luto, a apresentadora Patricia Abravanel já tem data para retornar às gravações do programa que herdou do pai, no SBT. Silvio Santos faleceu no último sábado, 17, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza.

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Patricia volta a gravar ainda nesta semana. Na próxima quinta-feira, 22, a herdeira do SBT estará de volta à rotina de gravações da atração e retorna ao palco na companhia das “colegas de trabalho”, como Silvio Santos chamava as moças da plateia.

Vale mencionar que Silvio Santos decidiu não ter um velório. Em vida, ele expressou o desejo de uma despedida breve e discreta. Por isso, seu corpo foi transportado diretamente do hospital para o cemitério, onde permaneceu até seu sepultamento.

Em um comunicado, Patrícia e as outras herdeiras explicaram a decisão de seu pai: “Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês”, informaram em um comunicado.

Patricia Abravanel é alvo de golpe em enterro de Silvio Santos

No último sábado, 17, Patricia Abravanel teve seu nome usado em um golpe em meio ao luto pela morte de Silvio Santos. Nas redes sociais, circularam imagens de golpistas se passando por ela para solicitar dinheiro, alegando que a família do ícone da televisão brasileira estava sem acesso à herança e precisava de ajuda para custear o velório.

Em uma das mensagens falsas, a herdeira desabafa sobre a situação da família e pede ajuda financeira dos admiradores: “Oi, boa noite. Aqui é a Patrícia Abravanel. Meu pai morreu e não tivemos acesso a herança dele ainda e precisamos de dinheiro para o velório e enterro. Se puder estar ajudando vou enviar minha chave pix”, está escrito.

Em outro recado, golpistas se passam pela família do apresentador e pedem ajuda com ‘qualquer valor’ financeiro para o velório de Silvio: “Boa tarde. Aqui é a Patrícia Abravanel filha do Silvio Santos. Papai morreu e estamos sem dinheiro pro velório, por favor mande qualquer valor nesta chave‬”, diz outra mensagem que circula nas redes sociais.

Apesar de muitos internautas considerarem as mensagens como uma brincadeira de mau gosto, a situação chegou até os funcionários do SBT. Inclusive, Celso Portiolli se manifestou, negando que a emissora ou a família estivesse precisando de qualquer ajuda financeira neste momento: "Nós não estamos pedindo dinheiro”, disse.

“Não caia em golpe. O SBT, a família, nós não estamos pedindo dinheiro. Cuidado", Portiolli declarou.