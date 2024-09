Cortada do Fantástico, entrevista com Cyndi Lauper irá ao ar no Jornal Hoje

Entrevista com a Cyndi Lauper, que foi cortada do Fantástico, será exibida no Jornal Hoje durante a semana. A cantora se apresentará no Rock In Rio

Cyndi Lauper se apresentará no Rock In Rio, festival que acontece no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 20. A cantora chegou a gravar uma entrevista para o Fantástico, programa da Rede Globo, mas o conteúdo acabou não indo ao ar.

Os fãs da artistas ficaram aflitos querendo saber onde poderiam assistir à entrevista inédita. A TV Globo informou que a conversa de Cyndi com o repórter Felippe Coaglio irá ao ar durante a semana no Jornal Hoje, porém ainda não há um dia certo para isso acontecer.

A entrevista não foi ao ar no Fantástico por conta da cobertura dos incêndios pelo Brasil e do caso envolvendo o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. O repórter chegou a compartilhar em suas redes sociais um vídeo da chamada da entrevista e foi inundado por perguntas dos fãs sobre os motivos do conteúdo não ter ido ao ar.

Rivalidade com Madonna

Aos 70 anos, a cantora Cyndi Lauper finalmente falou sobre sua rivalidade com Madonna. As duas artistas faziam grande sucesso na música pop nos anos 80, logo após lançarem seus álbuns de estreia no mesmo ano, e sempre foram colocadas uma contra a outra pela indústria musical.

Em entrevista ao The New York Times, a dona do hit Girls Just Want To Have Funlamentou ter sido colocada contra Madonna na época em que ambas estavam iniciando sua carreira. Segundo Cyndi, essa pressão de escolher entre uma artista ou outra vinha do público e, principalmente, da mídia.

"Em programas de entrevistas e nos colégios - e até mesmo no single beneficente We Are the World - celebridades e fãs eram convidados a escolher uma. Era como comparar maçãs e laranjas", disse a cantora.

Cyndi ainda afirmou que fica chateada que essa pressão as impediu de ter uma amizade. "Foi uma pena. Eu teria gostado de ter uma amiga [como ela]", disse a artista, que nunca expressou um conflito pessoal com Madonna publicamente.