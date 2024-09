A ex-paquita Andrea Veiga foi a convidada do programa Saia Justa, do canal pago GNT, e relembrou sua experiência em um aplicativo de relacionamento

A ex-paquita Andrea Veiga foi a convidada da noite desta quarta-feira, 17, do programa Saia Justa, do canal pago GNT. Durante o papo com as apresentadoras Eliana, Tati Machado e Rita Batista, ela relembrou que já se cadastrou em um aplicativo de relacionamento para "investigar" um ex-namorado, mas acabou se surpreendendo com os "matches" dos homens mais jovens.

"Uma vez, entrei em um aplicativo de namoro, mas foi para espionar um ex-namorado que eu achei que estava lá e ele estava! Aí, você precisa colocar a faixa etária que você quer, eu coloquei de 47 a 60 anos. Sabe quem me procurava? Os garotinhos de 25 ou 23 anos. Eu perguntava: 'Você viu a idade que eu tenho? Eu tenho um filho quase da sua idade!' Ele respondeu que 'as mulheres mais velhas sabem o que querem", relatou.

A história deixou as apresentadoras surpresas, e Rita perguntou se ela chegou a sair com alguém que conheceu no aplicativo. "Lógico que não dei match com ninguém, saí do aplicativo [risos]. Não ficaria confortável", opinou ela.

Durante a conversa, que contou ainda com a presença da ex-paquita Ana Paula Guimarães, elas conversaram sobre o documentário Pra Sempre Paquitas, que está disponível no Globoplay.

Ticiane Pinheiro diz que Marlene frustrou sonho de ser paquita: "Não quis"

Ticiane Pinheiro confessou que gostaria de ter sido uma Paquita. Aos 9 anos, a filha de Helô Pinheiro comandava o programa Balão Mágico na Globo e chegou a escrever uma carta para Xuxa pedindo uma chance como assistente de palco. Na época, ela chegou a escrever uma carta para a apresentadora, mas seu sonho foi barrado pela diretora Marlene Mattos.

No documentário, Pra Sempre Paquitas, que está disponível no Globoplay, ela confessou: "Ela (a Xuxa) me levou para Marlene e disse: 'A Ticiane queria muito ser Paquita. Ela (Marlene) olhou para mim e falou assim: 'Ahan, Ahan'. Naquela hora, meu mundo caiu. Eu fiquei muito triste. Participei do programa, e fiquei com aquela coisa de menina que tinha um sonho e vê que a Marlene, que era a que mandava em tudo, não quis", relembrou Ticiane. Leia mais!