O que é broncopneumonia? Entenda a causa da morte de Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos faleceu em decorrência da broncopneumonia após ter H1N1. Saiba o que é a doença e seus sintomas

A causa da morte do apresentador Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã deste sábado, 17. Ele faleceu aos 93 anos em decorrência da broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). Confira abaixo mais detalhes sobre o que é a doença:

De acordo com o site da Rede D’Or São Luiz, a broncopneumonia é uma inflamação nas estruturas internas dos pulmões, que são responsáveis pela troca de oxigênio com o sangue, e pode se localizar em apenas uma parte ou em todo o órgão. Ela acontece após os pulmões terem contato com uma bactéria, um vírus ou um fungo, que leva a broncopneumonia.

O diagnóstico é feito por meio do Raio-X de tórax ou uma broncoscopia. Entre os sintomas, o paciente pode ter tosse, falta de ar, lábios e extremidades azuladas, febre alta, suor, calafrios, fraqueza e cansaço.

O tratamento é feito com medicamentos variados de acordo com o caso e fisioterapia respiratória.

Leia o comunicado do hospital sobre a morte de Silvio Santos:

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perna", divulgaram.

A carta da família de Silvio Santos

Após a notícia da morte de Silvio Santos, a família dele divulgou uma carta oficial sobre o momento de luto e informaram que ele não terá velório.

"Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês", escreveram.