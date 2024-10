Repórter da Globo quase é arrastada pelo vento de furacão nos EUA

Internautas reagem com cobertura da repórter Raquel Krakenbuhl, da Globo, sobre o Furacão Milton nos Estados Unidos

A repórter Raquel Krahenbuhl, da Globo, é uma das profissionais de imprensa que está na Flórida, Estados Unidos, para cobrir os impactos do Furacão Milton na região. Tanto que um vídeo dela encarando a ventania deu o que falar na internet. Nas imagens, a jornalista quase foi arrastada pela força do vento durante a tempestade.

Quando a imagem da cobertura dela no meio da ventania foi ao ar na TV, os internautas ficaram impressionados e falaram sobre a disposição dela em ir para o local em época de furacão. “Ela está dando a vida pela Globo”, disse um internauta. “Deus guarde ela e a equipe”, afirmou outro. “O povo achando que ela está fazendo pela empresa, mas é a chance da vida dela. Está fazendo isso por ela, pelo nome dela que será elevado depois disso tudo”, comentou mais um.

Assista ao vídeo:

🚨AGORA: Faltando menos de 1 hora para o furacão Milton chegar nos Estados Unidos, a repórter Raquel Krähenbühl, da TV Globo, quase é levada pela ventania. pic.twitter.com/VsfDHSDLnx — Mundo das Notícias 📰🗞️ 🌎 (@MundoNoticiasGL) October 9, 2024

A repórter Raquel Krähenbühl quase foi levada pelo vento durante uma matéria para a @globonews a respeito do furacão Milton, nesta quarta-feira (9). Ao vivo, Krähenbühl afirmou que ela e a equipe estão em segurança, em um hotel no qual podem se abrigar no subsolo em caso de… pic.twitter.com/FPMBR6HHDU — Hugo Gloss (@HugoGloss) October 10, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Salviano (@guiastrologo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal Nacional (@jornalnacional)

Anitta está em Miami durante furacão

A cantora Anitta está em Miami, na Flórida, nesta semana e resolveu ficar por lá durante o Furacão Milton, que vai atingir o estado em breve. Por meio das redes sociais, ela contou que não vai viajar para fugir da tempestade e explicou a sua decisão publicamente.

Por meio das redes sociais, Anitta contou que a cidade de Miami não será uma das mais afetadas, já que a tempestade vai chegar mais fraca na região. Por isso, ela resolveu permanecer em seu lar.

"Bom dia a todos os meus amigos que estão extremamente preocupados. Eu estou em Miami, o furacão passa por Tampa, é próximo, e o furacão, realmente, é bem perigoso, é um furacão de nível 5. Mas aqui em Miami, o que a gente vai sentir é um nível 1. Uma tempestade, um pouco de inundação, mas nenhum risco de vida", disse ela.

E completou: "Hoje eu acordei com meu celular bombardeando de mensagens de amigos e familiares preocupados. Tá tudo bem, está até sol, dizem que está ventando e chega a tarde, não sei. Mas vida normal, estou indo para a academia. Realmente, os supermercados estão vazios, as pessoas pegaram tudo, água, comida, não tem mais nada. Mas acho que porque as pessoas ficam em um desespero, medo. Mas, cientificamente falando, meteorologicamente falando, o que dizem os cientistas é que aqui em Miami não tem um furacão de fato".

Por fim, a cantora afirmou: "Vamos ter resquícios disso, tempestade, chuva, vento. O que a galera esvazia, de supermercados, é uma prevenção ou desespero mesmo. Porque na televisão fica o tempo inteiro falando só disso, e acaba apavorando um pouco o cidadão. [As notícias] são importantes no lugar que vai ter o furacão, mas aqui em Miami é isso, só uma prevenção".