Luciano Huck conta toda sua história de amor com Angélica; veja o vídeo

Comemorando 20 anos de casamento com Angélica, Luciano Huck conta em vídeo como conheceu e engatou romance com a loira; confira

O casamento de Luciano Huck e Angélica chegou ao marco dos 20 anos. Comemorando a data especial nesta quarta-feira, 30, o apresentador compartilhou um vídeo contando toda a história de amor deles, desde quando se apaixonou pela mãe de seus filhos até quando se casaram.

O famoso então revelou que foi o primeiro a ficar interessado e, que apesar de terem dado o primeiro beijo em Fernando de Noronha, somente anos depois que iniciaram o relacionamento. Luciano Huck resgatou vídeos de quando já estava interessado pela loira, mas ela não dava atenção até que ele recebeu um convite para fazer um filme só porque seria o par romântico dela na história. Ali, ele viu uma oportunidade melhor para investir ainda mais na amada.

"Aqui estamos, 7.305 dias juntos, 20 voltas em torno do Sol de mãos dadas – as melhores duas décadas da minha vida. Hoje, 30 de outubro, eu e Angélica celebramos nossos 20 anos de casados. Como sempre digo, a vida é uma construção de memórias", falou ele ao relembrar vários vídeos de quando ainda não estavam juntos e até fotos atuais.

"Mergulhei no meu “rolo de câmera” e compilei momentos a dois, relembrando tudo o que construímos juntos até aqui e renovando minha gratidão pelo destino ter cruzado nossos caminhos. Que venham mais 20 anos, porque só melhora", disse após mostrar como acabaram juntos depois dele fazer várias investidas na famosa.

Nos comentários, Angélica reagiu ao ver o vídeo da história deles e mostrou seu amor pelo pai de seus três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck. "Ah, te amo aqui e além…, com toda minha alma e coração vamos juntos pro próximos... Pra sempre", declarou-se.

Nas últimas semanas, o casal viajou com a família para Orlando, nos EUA, e até a nora deles, Duda Guerra, que está há seis meses em um relacionamento com o herdeiro do meio, apareceu nos cliques da viagem.

Confira a história de amor de Luciano Huck e Angélica:

Filha de Angélica e Luciano Huck escolhe tema 'diferentão' para sua festa

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 12 anos e fez uma festa temática para celebrar o momento especial. A mãe da menina, que sonha ser uma atriz da Broadway, revelou fotos do evento e chamou a atenção com os detalhes, principalmente o tema escolhido pela caçula.

A herdeira mais nova dos apresentadores então surpreendeu com o tema do musical da Broadway Mamma Mia! para seus 12 anos. A decoração foi feita em azul e inspirada no cenário da peça, que também é filme. As casas da Grécia apareceram reproduzidas até no bolo e flores rosa fizeram contraste. Veja as fotos aqui.

