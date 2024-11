Angélica abre o jogo sobre as namoradas dos filhos: ‘Sogra fofinha’

Angélica se diverte ao comentar sobre os namoros dos filhos Joaquim e Benício, que já vivem relacionamentos longos: ‘Têm muita sorte’

A apresentadora Angélica surpreendeu ao comentar sobre as noras, Manoela Esteves e Duda Guerra, durante o programa Mais Você, da Globo. As adolescentes são as namoradas de Joaquim Huck e Benício Huck, filhos da comunicadora com Luciano Huck. Ao ser questionada sobre os relacionamentos longos dos herdeiros, ela falou sobre as noras e também sobre o seu jeito de ser sogra.

Ana Maria Braga puxou o assunto ao falar que Joaquim namora com Manoela desde 2021, enquanto Benício já está com Duda há seis meses. Então, Angélica confirmou que os filhos já namoram sério e que os relacionamentos deles são longos. Inclusive, ela destacou que os meninos se inspiram nos pais, que já completaram 20 anos de casamento.

"Eles veem o nosso relacionamento… e exemplo é exemplo. Eles veem o nosso relacionamento e querem viver algo parecido. Eles vivem namoros longos. As minhas noras têm muita sorte. A mãe babona!”, disse ela.

Então, Angélica também elogiou as noras. "Eu tenho muita sorte também, as meninas são muito legais. Os meus filhos têm essa coisa do amor em casa, eles querem ter a pessoa que eles amam. Por isso, eu sou uma sogra fofinha”, brincou.

Além de Joaquim e Benício, Angélica e Luciano também são pais de Eva, de 12 anos.

Luciano Huck é flagrado na praia

O apresentador Luciano Huck aproveitou um dia ensolarado para curtir um passeio ao ar livre. O artista foi flagrada enquanto praticava kitesurfe em uma praia no Rio de Janeiro.

Com look esportivo, ele pegou seu colete salva-vidas e a prancha para se divertir no mar carioca. Além disso, ele esbanjou simpatia ao tirar fotos com os fãs que o reconheceram e circulou sorridente pelo local.

O marido de Angélica já pratica kitesurfe há alguns anos, mas ele é discreto com suas atividades de lazer e quase não é visto em momentos longe da TV. Hoje em dia, ele comanda o programa Domingão com Huck, da Globo.

Luciano Huck - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

