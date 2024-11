Filho de Luciano Huck, Joaquim Huck surge com a namorada em noitada

Joaquim Huck, de 19 anos, fez uma rara aparição em público com a namorada na noite de quinta-feira, 7. Saiba quem é a eleita do rapaz

Filho mais velho de Luciano Huck e Angélica, o jovem Joaquim Huck, de 19 anos, aproveitou a noite de quinta-feira, 7, na companhia de sua namorada, Manoela Esteves. Os dois vivem um relacionamento discreto e longe dos paparazzi, mas fizeram uma rara aparição juntos em público.

O casal apaixonado marcou presença na festa de aniversário do relações-públicas Juan Moraes no Rio de Janeiro. No evento, Joaquim surgiu com um look básico e estiloso. Por sua vez, Manoela apostou em um vestido justo e estampado.

Os dois estão juntos há alguns anos e começaram a aparecer em eventos nos últimos meses.

Joaquim Huck curte evento com a namorada, Manoela Esteves - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Joaquim Huck vai morar nos Estados Unidos

Em breve, Joaquim Huck vai se mudar para os Estados Unidos. Ele foi aprovado no curso de Administração na New York University e ficará no exterior por alguns anos.

Em conversa com o site Gshow, ele contou sobre sua expectativa para a vida fora do Brasil. “Estou ansioso e muito feliz. Acho que vai ser uma experiência muito rica para mim”, disse ele. Joaquim vai dividir a casa com seus amigos e ele já pensa em fazer as tarefas de casa. “Vou aprender a cozinhar e meus pais vão me visitar”, afirmou ele.

Outro filho de Huck também já está namorando

Filho de Luciano Huck e Angélica, o jovem Benício Huck completou 17 anos de idade neste domingo, 3, e ganhou uma homenagem de sua namorada, a influencer Duda Guerra. Em um post no Instagram, ela compartilhou uma foto romântica do casal.

Na imagem, os dois apareceram trocando um beijo apaixonado. Além disso, Duda declarou o seu amor pelo adolescente.

“Aniversário do meu amor, do homem que eu escolhi pra minha vida. Que seu dia seja tão lindo e especial quanto você, eu quero passar todos os próximos aniversários da sua vida juntinho de você. Quando a gente encontra a pessoa certa fica fácil demais de amar, e a nossa relação é assim, leve, gostosa, divertida. Que você seja sempre muito feliz, meu amor, quero estar com você para todo o sempre”, disse ela.