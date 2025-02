André Marques é sondado para retornar à TV com reality show em nova emissora

A CARAS Brasil apurou que André Marques é um nome desejado para retornar com um reality show e assumir como apresentador da atração; saiba mais

2025 promete ser de grandes mudanças para o SBT. Em meio a um processo de restruturação no modelo operacional da emissora, o nome de André Marques (45) está sendo sondado para assumir o retorno do reality The Voice Brasil; saiba mais.

Nos últimos dias, o diretor Boninho (63) agitou as redes sociais ao fazer uma publicação falando sobre a participação de André Marques e Tiago Leifert (44) no quadro ‘Jogo das Três Pistas’, dando a entender que o programa ‘The Voice’ poderá voltar ao ar e, ainda, elogiou a apresentadora Patrícia Abravanel (47), aumentando os rumores de sua chegada no SBT.

Vale lembrar que, desde 2024, boatos vêm indicando que o programa musical voltará ao ar na TV, agora sendo transmitido pelo SBT, com produção em parceria com a produtora de Julio Casares, presidente do São Paulo e ex-executivo da emissora, e J.B de Oliveira, o Boninho.

Segundo fontes da CARAS Brasil, André Marques está sendo sondado para assumir o comando do The Voice Brasil na emissora da família Abravanel. É importante ressaltar que o apresentador ainda não foi convidado de maneira oficial, mas está ciente dessa movimentação e se mostrou favorável.

Se as negociações com André Marques avançaram, ele só deve assinar contrato para assumir o The Voice a partir do mês de junho. Isso acontece porque o apresentador está confirmado na edição especial do Video Show, que a Globo exibirá em abril, durante a comemoração dos 60 anos do canal.

As fontes da CARAS Brasil afirmaram que não se sabe se André Marques será contratado pelo SBT ou pela produtora de Boninho, mas fato é que o diretor gostaria de contar com o apresentador para retomar com o The Voice Brasil.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT nega essas informações e reforça que, no momento, não existem sondagens ou negociações envolvendo a emissora e o apresentador André Marques.

