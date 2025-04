Vale Tudo: saiba qual foi a audiência do primeiro capítulo do remake da novela

Substituta de Mania de Você, o remake da novela Vale Tudo, estreou nesta segunda-feira, 31, na Globo. Veja qual foi a audiência

Substituta de Mania de Você, o remake da novela Vale Tudo, estreou nesta segunda-feira, 31, na Globo. E o primeiro capítulo da trama reescrita por Manuela Dias marcou bons índices de audiência, mas ainda ficou abaixo dos números alcançados por Renascer (2024).

De acordo com informações divulgadas pelo portal Notícias da TV , o remake alcançou 24,3 pontos na Grande São Paulo. O resultado é melhor do que sua antecessora, Mania de Você, que alcançou uma média de 22 pontos. Já Renascer estreou com 25,9 no dia 22 de janeiro do ano passado.

Como foi o primeiro capítulo de Vale Tudo?

No primeiro capítulo, os telespectadores conheceram Maria de Fátima (Bella Campos), uma jovem de 23 anos que está insatisfeita com sua vida em Foz do Iguaçu. Em sua festa de aniversário, ela deixa claro que não gosta da vida simples ao lado da mãe, Raquel (Taís Araújo), e quer se tornar influenciadora digital. Um dia, ela conhece César (Cauã Reymond), um modelo que ela vê em um ensaio fotográfico. Ele a ajuda a se tornar figurante em um ensaio profissional e ela fica encantada. Tanto que ela pede para o avô, Salvador (Antônio Pitanga), que é fiscal da Receita Federal, não taxar os equipamentos fotográficos de César, mas o avô se recusa.

Pouco depois, Salvador morre e deixa a casa da família no nome da neta. Com isso, Maria de Fátima tenta convencer a mãe a vender a casa e se mudar para o Rio de Janeiro, mas Raquel se recusa. Com isso, a jovem toma uma decisão radical, vende a casa da família e foge com o dinheiro.

Em outro núcleo da novela, Ivan (Renato Góes) acaba de conseguir um emprego para ficar mais perto do filho, Bruno (Miguel Moro). Contudo, no primeiro dia na nova empresa, ele descobre que o local foi encampado pelo Grupo Almeida Roitman e que quase todos os funcionários serão demitidos. Sem emprego, ele mente para a família até conseguir uma nova recolocação profissional.

Leia também: Sabrina Sato reage ao ver cena de Taís Araujo em Vale Tudo: 'Impactada'