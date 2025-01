Priscilla volta ao palco do The Masked Singer Brasil para show especial

Campeã da primeira temporada do The Masked Singer Brasil, a cantora Priscilla foi convidada para um show especial no palco da atração

A cantora Priscilla aparecerá no palco do The Masked Singer Brasil, da Globo, no próximo domingo, 2. Ela foi convidada para realizar um show especial durante a homenagem para o programa Vídeo Show.

A estrela vai cantar a música Don’t Stop T’ll Get Enough, de Michael Jackson, que foi tema de abertura do programa que marcou a TV brasileira. Vale lembrar que Priscilla foi a campeã da primeira temporada do The Masked Singer Brasil ao interpretar a personagem Unicórnio.

Nesta semana, o programa vai homenagear o Vídeo Show, que marcou gerações com as reportagens sobre os bastidores das novelas e dos programas de entretenimento. Inclusive, a bancada de jurados da competição conta com as presenças de Angélica e Cissa Guimarães, que fizeram parte do time de apresentadores do Vídeo Show.

Angélica e Cissa vão de se divertir na bancada ao lado dos jurados fixos, Tony Ramos, Tata Werneck, Sabrina Sato e Belo, enquanto acompanham as apresentações dos personagens Bruno Mezenga, Foguinho, Odete Roitman e Tieta. A quinta temporada do The Masked Singer Brasil faz homenagem para os 60 anos da TV Globo com personagens inspirados em ícones das novelas do canal.

Priscilla faz apresentação no The Masked Singer Brasil - Foto: Globo/ Maurício Fidalgo

Dona Lurdes foi desmascarada no The Masked Singer

A personagem Dona Lurdes foi a desmascarada na rodada do The Masked Singer Brasil, da Globo. No dia 26 de janeiro de 2025, o público descobriu quem é a artista por trás da personagem da novela Amor de Mãe.

No programa, a personagem Dona Lurdes tirou a máscara e revelou que era interpretada pela atriz Cacau Protásio. Ela surpreendeu os jurados, que não sabiam que ela cantava e ficaram encantados. Inclusive, ela disse que é fã de Belo, que é um dos jurados da atração.

Ao ser questionada sobre como foi participar do programa, ela disse: "É loucura, é muita loucura você dançar com uma fantasia. Às vezes você não consegue enxergar muita coisa, mas é uma experiência única e maravilhosa. Vale a pena a gente se jogar e se entregar”.

Eliana e Cacau Protásio no The Masked Singer Brasil - Foto: Globo

