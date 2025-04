Ticiane Pinheiro fala sobre fase de Rafa Justus: 'Só quer saber das amigas'

A apresentadora Ticiane Pinheiro comentou sobre maternidade e abriu o jogo sobre a atual fase da filha Rafaella Justus, de 15 anos

Ticiane Pinheiro vive duas fases completamente diferentes na maternidade. A apresentadora é mãe de Rafaella Justus, de 15 anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus, e de Manuella, de cinco anos, do atual casamento com Cesar Tralli.

"É super legal curtir cada fase com cada uma. Às vezes, queria até que a Rafa tivesse mais idade para a gente poder ir juntas a alguns eventos como baile de Carnaval. Adoro curtir cada momento com a Rafa. Já com a Manu, faço coisas que não consigo mais fazer com a Rafa. Sempre brinco: 'Graças a Deus que eu tenho Manu'", disse ela em entrevista para a Quem.

Em seguida, a famosa abriu o jogo sobre a atual fase da primogênita, que está cada vez mais próxima das amigas. "A Rafa, com 15 anos, só quer saber das amigas. Quando pergunto o que ela quer fazer no fim de semana, ela me responde 'vou almoçar com a fulana e jantar com ciclana'. E eu falo: 'E eu? Não tenho mais horário na sua agenda?' (risos). É assim, mesmo. É um pouco triste porque a gente quer ter sempre a companhia da nossa filha, mas ela quer e precisa voar".

No entanto, Ticiane sabe que isso é apenas uma fase, já que ela também era assim em sua adolescência. "Eu entendo essa fase da Rafa porque fui assim também com 15 anos, não parava em casa. E olha que a Rafa não é de balada. Já eu ia muito para baile funk com a minha prima e estava sempre em festinhas do condomínio em que morava com os meus pais", contou.

Nova fase da filha caçula

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou em sua rede social que a filha mais nova Manuella Pinheiro Tralli, de cinco anos, está entrando em uma nova fase. Nesta terça-feira, 1º, a famosa postou um vídeo exibindo como foi queda do primeiro dente da herdeira e encantou.

A esposa de César Tralli então mostrou que primeiro o dente da pequena ficou mole durante o Carnaval até cair nos últimos dias. A loira então comemorou a fase de troca de dentes da garota.

"Caiu o primeiro dentinho da Manu", contou a comunicadora ao exibir detalhes de como foi o episódio marcante para a família. Nos comentários, os internautas admiraram o momento de Manuella. "Que vídeo mais lindo", elogiaram. "Menina doce e amável", disseram outros.

