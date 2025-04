Bruna Biancardi deixa a barriguinha à mostra em dia de treino

Grávida da segunda filha com Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi exibiu a barriguinha ao compartilhar treino na academia

Nesta terça-feira, 1, Bruna Biancardi mostrou um pouco de sua rotina de exercícios para os seguidores nas redes sociais. Grávida de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr., a influenciadora deixou a barriguinha à mostra ao surgir usando top e short na academia.

Nas imagens compartilhadas, Bruna, que também é mãe de Mavie, praticava musculação, realizando uma série de exercícios para pernas e braços. Entre os movimentos, ela fez agachamentos, leg press, cadeira extensora e uma atividade com a bola de pilates com auxílio da instrutora.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Detalhe em novas fotos de Neymar Jr e Bruna Biancardi chama atenção

O jogador de futebol Neymar Jr e a companheira, Bruna Biancardi, despertaram a curiosidade do público na noite de segunda-feira, 31, após compartilharem nas redes sociais algumas fotos novas. Isso porque, nos cliques, o casal aparece usando um anel semelhante a uma aliança prateada.

Apesar de terem se reconciliado há pouco menos de um ano, Neymar e Bruna Biancardi, até então, não usavam anel de compromisso. O detalhe chamou atenção logo após a influenciadora digital publicar em seu perfil um registro usando o suposto acessório de compromisso no dedo.

O atleta do Santos, por sua vez, compartilhou uma sequência de fotos na academia e, em uma das imagens, é possível notar em seu dedo o anel bastante parecido com o que Bruna Biancardi foi clicada. Vale lembrar que, recentemente, o colunista Matheus Baldi revelou que o casal planeja subir ao altar em 2026.

Neymar Jr, no entanto, negou as informações. "Não tem nada marcado ainda. Já falei para ela que começou aparecer esse monte de coisa: 'me avisa'", disse ele, aos risos. "Nem eu estava sabendo. Eu falei: 'me avisa a data que eu preciso me arrumar pelo menos'", acrescentou o atleta durante a Cerimônia de Premiação do Paulistão 2025.

Leia também:Mavie rouba a cena em novas fotos com Bruna Biancardi: 'Que fofura'