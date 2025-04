Comentário de Pedro Scooby sobre avião de Virginia chama a atenção: 'Olho gordo'

Virginia Fonseca mostra o novo avião de R$ 30 milhões da família e os famosos fazem comentários, mas uma mensagem de Pedro Scooby se destacou. Veja o que ele escreveu

Nesta semana, a influencer Virginia Fonseca compartilhou que comprou um novo avião para sua família. Ela e o marido, Zé Felipe, investiram em um jatinho particular maior para as viagens com os três filhos. A aeronave é avaliada em cerca de R$ 30 milhões e foi apresentada para os fãs por meio de um vídeo nas redes sociais. Com isso, eles receberam vários comentários dos amigos famosos e uma mensagem do surfista Pedro Scooby chamou a atenção.

Em meio aos comentários parabenizando o casal pela conquista material, Pedro Scooby fez um pedido pensando no bem-estar da família dos amigos. Como uma forma de bênção, ele desejo que eles fiquem protegidos. “ Que Deus proteja vocês de toda inveja e olho gordo! Parabéns ”, afirmou ele.

O comentário de Scooby teme mais de 5.900 curtidas e os fãs o apoiaram . “Amém”, falaram vários seguidores em respeito ao desejo do surfista.

Virginia e Zé Felipe fizeram a estreia do jatinho particular maior com a viagem de seus filhos para Mangaratiba, no Rio de Janeiro. As crianças - Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 6 meses - embarcaram na aeronave novinha com a avó materna, Margareth Serrão, para encontrarem os pais na casa de praia da família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca não quer mais filhos

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu com sua resposta ao falar sobre família. Mãe de três crianças, ela foi questionada pelos internautas sobre a possibilidade de ter mais filhos.

De forma bem direta, ela negou que tenha o desejo de aumentar a família. “Nops”, disse ela, que ainda balançou o dedo em sentido negativo.

Em outra pergunta, um fã quis saber como ela está lidando com a fase desafiadora das filhas, que estão com 3 e 2 anos. “Quase louca”, disse ela. A atual idade das Marias é conhecida por birras e comportamento desafiador das crianças durante o crescimento.

Leia também: Comentário de Claudia Raia sobre bebê de Thiaguinho divide opiniões