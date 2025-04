Após perder 80kg, Jojo Todynho lança curso online de emagrecimento

A cantora Jojo Todynho, de 28 anos, apresenta projeto fitness para ajudar pessoas a perder peso e revela preço do curso nesta terça-feira, 1

Após perder mais de 80kg, a influencer Jojo Todynho, de 28 anos, lançou, nesta terça-feira, 1, um curso online de emagrecimento . O anúncio acontece após a cantora do hit Que Tiro Foi Esse? passar por uma cirurgia bariátrica em 2023, plásticas e adotar uma rotina fitness. Agora, a estudante de Direito deseja ajudar as pessoas a perder peso.

O curso se chama Emagreça com Jojo e promete revelar as dez chaves para aumentar a autoestima. O programa terá o acompanhamento de um endocrinologista e um programador neurolinguístico.

"Amores, quando eu virei essa chave, minha história mudou. E a sua vai mudar também. Chega de papo furado! Se você quer emagrecer de verdade, aprendendo a lidar com a fome e sem essas dietas malucas, cola comigo que eu vou te mostrar o caminho", diz no texto de apresentação do curso.

O programa está sendo vendido por R$ 39,90 e pode ser parcelado em até cinco vezes.

Jojo Todynho lança curso de emagrecimento nesta terça-feira, 1 pic.twitter.com/t4VVvXZEXL — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 1, 2025

Jojo Todynho lança curso para ajudar mulheres na perda de peso - Foto: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho reflete sobre sua história de vida

Nesta segunda-feira, 31, Jojo Todynho postou várias fotos em que aparece curtindo um jantar em um restaurante usando um vestido preto bem justinho.

Na legenda, a famosa refletiu sobre a sua história de vida e relembrou as suas lutas para chegar onde está.

"Força de vontade sempre foi meu combustível. Nunca desisti, mesmo quando o caminho parecia impossível. Chorei em silêncio, dobrei meus joelhos e entreguei tudo nas mãos de Deus e Ele ouviu cada súplica. Hoje, vivo as conquistas que um dia pedi em oração. Agradeço aos que torcem por mim de verdade, que seguem do meu lado com amor e lealdade. E também sou grata àqueles que largaram minha mão achando que eu ficaria na lama… foi aí que eu aprendi a voar. Desde 1997 sobrevivendo com muita garra. Não me troco, não me vendo, não me rendo", começou. Confira!

