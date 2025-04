Com câncer, Netinho atualiza seu estado de saúde: 'Segunda fase'

Netinho atualizou o seu estado de saúde prestes a começar a segunda fase do tratamento contra o câncer e ainda revelou que proíbe visitas no hospital

Nesta terça-feira, 1º, Netinhocompartilhou um vídeo em suas redes sociais e atualizou os fãs sobre seu estado de saúde.

Com um tumor no sistema linfático, o cantor está internado no hospital Aliança Star, em Salvador, para iniciar a segunda fase do tratamento contra o câncer.

O artista fez questão de ressaltar que apenas ele pode dar atualizações sobre sua saúde. "Hoje começa a segunda fase do meu tratamento, de quimioterapia. Hoje é dia primeiro de abril e vou aproveitar o dia da mentira para falar algumas coisas. Se algum médico, jornalista, blogueiro, estiver vendo notícias sobre mim, é mentira. Nenhum desses entrou em contato comigo", começou ele.

Em seguida, o famoso revelou que proíbe visitas no hospital. "No meu quarto é proibido visitas, ninguém me visita. E eles não conversaram comigo. Inclusive, médico, enfermeiro, qualquer pessoa aqui do hospital que estiver dando notícias minha, também é mentira. Contrariando o que manda o hospital, é proibido, então é mentira. Quem pode dar notícias sobre mim sou eu mesmo, que sou o paciente. Falo para vocês aqui diariamente. Verdades sobre mim são aquelas ditas por mim, ninguém mais. Daqui a pouco começará a segunda parte do meu tratamento de quimioterapia. Está tudo certo", concluiu.

Diagnóstico

Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com câncer no sistema linfático, conforme informou o boletim médico divulgado no site oficial do artista no domingo, 23. O cantor foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após sentir fortes dores nas costas e dificuldades para andar.

Sob acompanhamento da médica Glória Bonfim, o cantor segue em acompanhamento onco-hematológico, recebendo tratamento especializado após receber alta médica na sexta-feira, 21. "O cantor segue em tratamento com suporte médico especializado", declarou a nota publicada.

Durante o período de internação, o artista revelou que a internação foi indicada para investigar a origem das dores, considerando seu histórico médico complexo. Em 2013, ele precisou ser internado por um sangramento no fígado e já passou por três cirurgias cerebrais, além de depender de uma válvula cerebral.

