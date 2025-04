Leticia Spiller inicia o mês com alongamento em uma cachoeira: 'Abriu abril'

Em vídeo, a atriz Leticia Spiller compartilhou que iniciou o mês com foco na saúde, realizando um alongamento em meio à natureza

Nesta terça-feira, 1, a atriz Leticia Spiller, de 51 anos, compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que aparece praticando alongamento em uma cachoeira. A artista mostrou como iniciou o mês com as energias renovadas e em harmonia com a natureza. Em meio a um cenário tranquilo, ela esbanja sua flexibilidade e equilíbrio, se apoiando em uma perna só.

"Abriu abril", comentou Leticia na legenda do post. A artista sempre publica com os internautas a sua conexão com a natureza.

Muitos fãs deixaram comentários na publicação. Um internauta escreveu: "Minha diva maravilhosa. E este lugar é lindo demais. Transmite uma paz. Um ótimo mês para você". Um usuário comentou: “Deslumbrante” e outro disse: “Belíssima”.

Em março, Leticia Spiller publicou fotos ao lado de seu novo companheiro, o português Franclim Mendes da Silva, com quem oficializou o relacionamento durante o Carnaval de 2025.

Confira Leticia Spiller se alongando na cachoeira:

Leticia Spiller curte passeio ao lado do novo namorado

Na quarta-feira, 19, Leticia Spiller usou as redes sociais para compartilhar fotos de sua viagem recente para Búzios, no Rio de Janeiro. Na companhia do novo namorado, o português Franclim Mendes da Silva, a atriz posou sorridente após curtir um passeio romântico de lancha.

O casal aproveitou a viagem a bordo de uma embarcação equipada com churrasqueira, piscina inflável e ar-condicionado. Durante os momentos de descontração, Leticia compartilhou fotos usando um biquíni estampado e óculos de sol. “Nada cura mais que um bom sorriso”, escreveu ela na legenda da publicação, acrescentando a hashtag “gratidão”.

Após o término de seu relacionamento de sete anos com o músico Pablo Vares em 2023, Spiller assumiu o namoro com Franclim após um breve envolvimento com o ex-BBB Nizam.

