Âncora da Globo emociona ao deixar jornal ao vivo após receber ligação especial

Âncora do 'Bom Dia, Amazonas', Breno Cabral foi substituído às pressas após receber a notícia de que sua filha estava prestes a nascer

O jornalista Breno Cabral, âncora do 'Bom Dia, Amazonas', da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, emocionou os telespectadores locais na quarta-feira, 18, ao revelar que sua filha, Maria Eduarda, estava prestes a nascer. Assim como o público, o comunicador também recebeu a notícia ao vivo durante o noticiário.

Sem pensar duas vezes, Breno avisou que deixaria o comando do telejornal para poder acompanhar a chegada da herdeira. "Desculpa agora a voz embargada, desde já, é porque eu acabei de receber uma ligação agora e vou sair do jornal. Acho que Maria Eduarda vem chegando aí e que emoção! Meu Deus do céu!", declarou ele.

"Então, eu vou sair agora, no meio do jornal, e vou correndo para o hospital. Carolina França vai seguir com você no 'Bom Dia, Amazonas', tocando as informações. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e logo mais a gente conhece o rostinho da Maria Eduarda, tá bom? Obrigado, viu, Carlinha?", completou Breno Cabral, passando o comando do noticiário para a colega.

Na manhã desta quinta-feira, 19, Breno Cabral usou as redes sociais para contar ao público que a pequena Maria Eduarda nasceu trazendo muita alegria à família: "Hoje o mundo ganhou mais cor, mais luz e mais amor. Maria Eduarda chegou, e com ela, trouxe um pedaço do céu para nossas vidas", escreveu ele.

"Aos inúmeros amigos que torceram, oraram e enviaram energia positiva, o nosso muito obrigado. Vocês foram parte dessa espera tão especial, e agora compartilham conosco a alegria desse milagre. Maria Eduarda, te amamos muito! Sejam bem vindos a fazer parte dessa nova jornada que começa com sorrisos e sonhos. Logo mais posto foto dela aqui, já adianto que é a coisa mais linda do mundo. Parecida comigo! (risos)", finalizou o âncora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Breno Cabral (@eubrenocabral)

