Ana Maria Braga celebra primeira gravidez de Tati Machado: 'Reservado'

Após Tati Machado revelar ao vivo que está esperando seu primeiro filho, Ana Maria Braga deixou uma mensagem especial à amiga

A apresentadora Tati Machado surpreendeu o público na manhã desta quinta-feira, 19, ao revelar ao vivo no 'Mais Você', da TV Globo, que será mamãe! Ao lado de Ana Maria Braga e Gil do Vigor, a campeã da 'Dança dos Famosos 2024' anunciou que está à espera de seu primeiro filho com o marido, Bruno Monteiro.

Logo após o fim da atração, Ana Maria compartilhou uma mensagem especial para Tati Machado nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, a veterana publicou um vídeo nos bastidores do 'Mais Você' e celebrou a notícia da colega de trabalho.

No registro, a nova mamãe foi filmada em tom descontraído com Gil do Vigor, que também não escondeu a emoção com a novidade. Ao longo da gravação, Ana Maria brinca com Tati ao mencionar que o bebê terá um pônei de brinquedo, assim como seus netos.

"Parabéns, Tati! Estamos já ansiosos pelos próximos capítulos do chá revelação, escolha do nome, chá de bebê. Ah, e o lugar do pônei está reservado", escreveu a apresentadora da Globo na legenda da postagem. Durante o anúncio da gravidez, Tati Machado presenteou Ana Maria Braga com um body de bebê escrito 'Exxxquece, vovó'.

Tati Machado avalia sua jornada de sucesso

Ela é onipresente. Quando acordamos, vemos Tati Machado nos globais Mais Você e Encontro. Se ligamos no GNT, lá está ela no Saia Justa. Para completar, este ano, ela ainda participou do The Masked Singer e venceu a Dança dos Famosos. Ufa! Parece que foi ontem, mas lá se vão mais de dez anos dedicados ao universo dos famosos, do qual ela agora faz parte.

"Lido bem com a fama, não abdiquei de nada. É uma forma de reconhecimento, só quero mais!", festeja Tati Machado, em papo com CARAS, direto de São Paulo, sua nova casa ao lado do eleito, Bruno Monteiro. Empolgada diante de tantas oportunidades, Tati reflete sobre autoestima e pertencimento e comemora o carinho do público; confira a entrevista completa!

