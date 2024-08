Ana Paula Arósio rompe o silêncio sobre seu afastamento: 'Estive nos holofotes'

Ana Paula Arósio surpreendeu ao quebrar o silêncio e falar sobre seu afastamento da televisão após fazer rara aparição em público

Ana Paula Arósio finalmente abriu o jogo sobre seu afastamento da televisão. Após fazer uma rara aparição em público, a atriz, que está há quase 15 anos longe das novelas, retornou em uma campanha publicitária. Durante o comercial, ela revelou novos detalhes sobre sua decisão de se retirar dos holofotes e se dedicar a vida rural na Inglaterra.

Para quem não acompanhou, Ana Paula Arósio surpreendeu ao aparecer em uma foto atual nesta semana. Logo depois, foi revelado que a aparição estava relacionada a uma campanha publicitária. Agora que o conteúdo da publicidade foi divulgado, a eterna ‘Hilda Furacão’ rompeu o silêncio para falar sobre seu afastamento da televisão.

"Eu já estive nos holofotes, e hoje escolho a luz do sol. Posso até ser dirigida, mas é minha natureza que escolhe os caminhos. Os personagens ficaram nos roteiros, e eu segui a minha essência. Hoje escrevo a minha jornada com as minhas próprias mãos”, Ana Paula relata no vídeo publicitário em que aparece em meio a natureza.

“Minha rotina de força, de energia, de beleza e de alegria, todas se complementam na construção da minha história. Cultivo todo dia o momento de bem-estar e liberdade. Porque no final do dia, sua saúde e felicidade dependem de cada uma das suas escolhas. Por isso, viva a saúde do seu jeito com doses diárias de saúde para seu bem-estar", disse a famosa.

Vale lembrar que de acordo com o site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, a atriz embolsou a quantia de R$ 700 mil para fazer a publicidade e revelar esses detalhes de sua vida pessoal. Aliás, esta não é a primeira vez que ela usa o gancho de seu retorno à mídia para faturar. Há alguns anos, ela ganhou uma fortuna ao estrelar o comercial de um banco.

O que aconteceu com Ana Paula Arósio?

Na última segunda-feira, 29, Ana Paula Arósio surpreendeu ao fazer uma rara aparição em público. Claro que presença da atriz, tão querida na teledramaturgia brasileira, gerou repercussão nas redes sociais. Distante das telinhas há quase 15 anos, a famosa abandonou a fama e decidiu levar uma vida discreta após sofrer algumas tragédias em sua vida pessoal; relembre.