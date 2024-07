O que aconteceu com Ana Paula Arósio? Relembre as tragédias que afastaram a atriz

O que motivou o afastamento de Ana Paula Arósio da televisão? Relembre o mistério após atriz fazer rara aparição em público

Na última segunda-feira, 29, Ana Paula Arósio surpreendeu ao fazer uma rara aparição em público. Claro que presença da atriz, tão querida na teledramaturgia brasileira, gerou repercussão nas redes sociais. Distante das telinhas há quase 15 anos, a famosa abandonou a fama e decidiu levar uma vida discreta após sofrer uma tragédia em sua vida pessoal.

Ana Paula Arósio começou sua carreira nos holofotes cedo, após ser descoberta em um supermercado aos 12 anos. Inicialmente trabalhando como modelo, seu talento para a atuação logo se destacou. Comapenas 18 anos, ela estrelou o filme ítalo-brasileiro 'Forever', e pouco depois, participou de suas primeiras novelas no SBT, 'Éramos Seis' e 'Razão de Viver.'

Foi nesse período que sua vida mudou para sempre: seu então noivo, o empresário Luiz Carlos Leonardo Tjurs, cometeu suicídio com um tiro na boca na frente dela, um mês antes do casamento, que teria sido motivoado por ciumes. Embora Ana Paula tenha retornado à televisão após essa tragédia, o evento marcou profundamente sua vida pessoal.

"Ela entrou em estado de choque, passou vários dias sedada e ainda precisou dar minuciosos depoimentos para a polícia", relatou "O Globo". No sucesso seguinte, 'Hilda Furacão', na Globo, interpretou uma jovem de classe alta que, após o suicídio de alguns pretendentes, decide deixar tudo para trás e se tornar prostituta, quando se apaixona por um frade, interpretado por Rodrigo Santoro.

A minissérie foi um grande sucesso, e Ana Paula continuou a brilhar na televisão, participando de produções na emissora como 'Terra Nostra', 'Os Maias', 'Brava Gente', 'Esperança' e 'Páginas da Vida'. Em sua vida pessoal, a atriz teve diversos relacionamentos com famosos como Marcos Palmeira e Tarcísio Filho, mas os romances não prosperaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Arósio (@anapaulaarosio.oficial)

Em 2010, Ana Paula fez sua última aparição em novelas em ‘Na Forma da Lei’ e decidiu se dedicar ao cinema, participando de filmes como ‘Anita & Garibaldi'. No entanto, foi em 2015, após enfrentar mais um drama pessoal com a morte de seu pai após uma pneumonia e o rompimento de seu relacionamento com a mãe, que a atriz decidiu se afastar dos holofotes.

Desde 2015, Ana vive na zona rural da Inglaterra com seu marido, o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro. Após enfrentar tantos dramas pessoais, ela decidiu se afastar de seu passado e do assédio da mídia com uma vida discreta em sua fazenda. Apesar disso, a atriz fez algumas raras aparições em ensaios e campanhas publicitárias. Vale ressaltar que ela não tem perfis oficiais nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Arósio (@anapaulaarosio.oficial)

Como está Ana Paula Arósio hoje?

A atriz Ana Paula Arósio surpreendeu os fãs da teledramaturgia brasileira ao fazer uma rara aparição em público na segunda-feira, 29. Usando um look confortável, a famosa foi flagrada com um novo visual. Ana Paula deixou os fios longos para trás e surgiu com os cabelos bem curtinhos. Esbanjando beleza e boa forma, o clique repercutiu nas redes sociais.