Saiba quanto Ana Paula Arósio ganhou para reaparecer em nova foto

Longe da TV há vários anos, Ana Paula Arósio reaparece em uma campanha publicitária e ganhou uma fortuna para ser fotografada, diz jornal

A atriz Ana Paula Arósio chocou os internautas nesta semana ao reaparecer em uma foto atual. Longe da TV há cerca de 15 anos, ela vive em Londres, Inglaterra, e faz raras visitas ao Brasil. Em uma de suas viagens, a estrela aceitou fazer uma nova campanha publicitária e deu o que fala na internet. Com isso, que tal saber o cachê dela?

Nesta semana, Ana Paula Arósio surgiu em uma foto feita no estilo de paparazzi em uma farmácia. A imagem faz parte da campanha comercial do estabelecimento em parceria com uma marca de suplementos. Então, ela recebeu um cachê generoso para posar para a imagem.

De acordo com o site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, a atriz embolsou a quantia de R$ 700 mil. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que ela usa o gancho de seu retorno à mídia para faturar. Há alguns anos, ela estrelou o comercial de um banco no Brasil e embolsou o valor de 1 milhão de libras - cerca de R$ 7,24 milhões - para voltar a aparecer publicamente.

O último trabalho da famosa na TV foi em 2010, na série 'Na Forma da Lei', da Globo. Ana Paula Arósio integrou elencos de grandes novelas de sucesso como 'Hilda Furacão' (1998), 'Terra Nostra' (1999), 'Páginas da Vida' (2006), 'Ciranda de Pedra' (2008), entre outras. No cinema, sua última aparição foi no filme 'A Floresta que se Move', de 2015.

Sósia mirim de Ana Paula Arósio

Nos anos 2000, Ana Paula Arósio encontrou uma sósia mirim, Rafaela Romolo, que, com apenas três anos, encantava a todos pela sua semelhança com a atriz. Agora, duas décadas depois delas protagonizarem um comercial juntas, a jovem cresceu e está ainda mais parecida com a famosa, que abandonou a carreira na televisão.

Em suas redes sociais, Rafaela, que também leva uma vida bastante discreta, acumula 22 mil seguidores. Com formação em artes cênicas e pós-graduação em direção e atuação em uma das escolas mais prestigiadas de São Paulo, ela já teve experiências no teatro e participações especiais na televisão desde que cresceu.

Seu perfil também conta com fotos em viagens, bastidores de produção e ensaios fotográficos, sempre com muitos comentários destacando suas semelhanças com a atriz: "Nossa, você está muito parecida com a Ana Paula", disse um admirador. "Tão linda quanto a Arósio", exaltou mais um. "Continua a cara da Ana Paula", escreveu um terceiro; confira mais detalhes!