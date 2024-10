Ana Maria chora ao vivo e faz revelação: 'É o grande motivo'

No Mais Você, Ana Maria Braga se emocionou ao vivo e fez revelação para convidada

Ana Maria Braga (75) não conteve as lágrimas no Mais Você desta sexta-feira, 11, na Globo. A apresentadora foi surpreendida com uma declaração da cozinheira Carmem Virginia, que é empresária, apresentadora e comanda restaurantes em São Paulo.

Na participação na revista eletrônica matinal, Carmem disse que a veterana foi sua principal inspiração para ter sucesso na gastronomia, e relembrou o poema Meias Vermelhas, escrito por Carlos Heitor Cony (1926-2018), que a apresentadora leu em sua estreia na Globo há 25 anos.

"Eu tentei calçar, mas estou inchadinha. Trouxe para você reconhecer que tenho isso. A mãe foi embora, e o filho continuou vestindo as meias para quando se encontrassem, ela pudesse reconhecer. Eu quero que você veja que essas meias estão comigo, para que você me reconheça como saída de você", iniciou.

"Eu posso ter herdado o dom da minha avó, posso ter estudado, posso ter aprendido com as mulheres de terreiro, mas, se existe uma pessoa que me deu repertório, que me fez sonhar com a TV, que me fez ir tão longe, que eu nem imaginei, foi você, Ana", declarou.

+ Andressa Ganacin celebra evolução no quadro da filha, internada na Semi-UTI

"Eu quero que você saiba, tenha consciência, do quanto de mulheres nessas comunidades --como eu, uma mulher de comunidade-- você ajudou, que você ajuda com esses cafés da manhã, com esse 'acorda, menina', ensinando as receitas Numa época em que não tinha internet, a gente tinha Ana Maria, que fazia a gente anotar todas as receitas num caderno. E isso não é pouca coisa", disse ainda.

As palavras foram suficientes para deixar Ana Maria emocionada. Com a voz embargada, a estrela afirmou: "Eu sempre digo que não fui eu que fiz nada disso aí que você está dizendo. Foi você ter acreditado que podia, como essas milhares de mulheres aí do outro lado, que eu as reconheço quando as encontro na minha vida. É o grande grande motivo da minha alegria e do meu dia a dia aqui."