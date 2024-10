Andressa Ganacin celebra evolução no quadro da filha, internada na Semi-UTI

A ex-BBB Andressa Ganacin contou que a filha recém-nascida apresentou melhora em seu quadro clínico: 'Vibrando com cada passo'

A ex-BBB Andressa Ganacin usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 11, para dividir com o público uma boa notícia a respeito do quadro de saúde da filha recém-nascida. A pequena Sarah, fruto de sua união com Nasser Rodrigues, nasceu prematura no último dia 25 de setembro.

Por meio de seus stories no Instagram, Andressa contou que a bebê, que foi transferida para a Semi-UTI Neonatal, evoluiu e já ganhou peso. Bastante emocionada, ela agradeceu as mensagens de carinho que a família tem recebido nos últimos dias.

"Seguimos aqui na Semi-UTIN… 21 dias! E muito felizes porque a Sarinha está mamando super bem e ganhou peso hoje! Cada dia vibrando com cada pequeno passo e sonhando com o dia da alta dela!", escreveu Andressa Ganacin.

Na sequência, ela publicou uma foto ao lado do marido e outra segurando a pequena no colo logo após amamentá-la. "Gratidão por todas as mensagens de carinho, força e por compartilharem as histórias de vocês com a gente! Vocês são muito especiais para nós", declarou a ex-BBB, por fim.

Vale lembrar que a pequena Sarah veio ao mundo antes do tempo previsto após Andressa Ganacin apresentar pré-eclâmpsia. Com isso, ela precisou passar por uma cesárea com 33 semanas de gestação.

Andressa Ganacin celebra evolução no quadro de saúde da filha com Nasser - Reprodução/Instagram

Nasser revela apoio da família após internação da filha

Nasser Rodrigues (35) e Andressa Ganacin (35) deram as boas vindas à Sarah, sua primogênita. O casal, que participou do BBB 13, passou pelo parto prematuro da pequena e, agora, conta com o apoio da família para encarar a internação da filha.

Em entrevista à CARAS Brasil, Nasser contou que os dois têm recebido todo apoio necessário da família. "Minha mãe veio correndo de Porto Alegre por 20 horas de viagem, a irmã da Dessa veio do Paraná e conseguiram chegar a tempo para nos ver o nascimento na Sarah junto com a minha sogra e a bisavó da família”, disse ele.

O marido de Andressa ainda explicou que foram as mulheres da família que ajudaram em tudo, desde os cuidados com a casa, a arrumação das roupas e até mesmo levar as malas para a maternidade, desde o nascimento da bebê, em 25 de setembro; confira a entrevista completa com Nasser!