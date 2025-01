Globo nega rumores sobre saída de Ana Maria Braga em 2026

Colunista aponta possibilidade de Ana Maria Braga sair das manhãs da Globo no próximo ano. No entanto, a Globo desmentiu os boatos

A apresentadora Ana Maria Braga foi alvo de rumores de que poderia deixar as manhãs da Globo em breve. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a estrela teria escolhido se despedir do programa Mais Você em 2026. No entanto, a Globo desmentiu.

Em uma declaração da assessoria de imprensa, a emissora informou que os rumores não passam de mera especulação. "Ana Maria segue no 'Mais Você' e não existe intenção alguma de mudança", informaram.

Além do Mais Você, Ana Maria terá mais um programa em 2025, o Chef de Alto Nível, que será comentado por ela nas noites da emissora.

Por enquanto, ela não se pronunciou sobre os rumores. No passado, Ana Maria já foi alvo de boatos de que iria sair da emissora. Porém, ela sempre negou os rumores.

Ana Maria Braga não foi ao Mais Você nesta sexta-feira

A apresentadora Ana Maria Braga não comandou o programa Mais Você, da Globo, na manhã desta sexta-feira, 17, e foi substituída por Talitha Morete. Essa foi a terceira vez que a veterana se ausentou do programa nesta semana. Ela cancelou sua participação às pressas na segunda-feira, 13, após um episódio de diarreia, e acabou não indo também no dia seguinte.

A substituta, no entanto, não explicou o motivo da terceira ausência da colega e limitou-se a informar que a titular do programa não compareceu aos Estúdios Globo. Ana Maria, por sua vez, compartilhou uma nota em suas redes sociais. "Bom dia, gente. Por motivos profissionais e comerciais, precisei me ausentar hoje do Mais Você. Está tudo bem por aqui. Segunda nos vemos de novo. Já com saudades. Beijão, se cuidem", explicou.

