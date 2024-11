Ana Maria Braga manda recado após anúncio de Neguinho da Beija-flor: 'Falta'

Após Neguinho da Beija-Flor anunciar que vai se aposentar do carnaval em 2025, Ana Maria Braga lamentou a decisão durante o Mais Você

Após o cantor Neguinho da Beija-Flor anunciar que vai se aposentar do carnaval em 2025, a apresentadora Ana Maria Braga lamentou a decisão durante o Mais Você, da Globo, nesta quinta-feira, 21.

"Desde que conheço a Beija-Flor, tá o Neguinho lá. Anunciou a aposentadoria. Por quê, Neguinho? Saidinho, quer passear agora, cantar em inglês! Brincadeiras à parte. Você será sempre uma grande referência, queria te ver brilhar muito nesses novos caminhos, cante na língua que você cantar com esse sorriso e esse vozeirão. Vai fazer falta!", disse Ana.

Neguinho da Beija-flor chora ao anunciar seu último carnaval

Intérprete do samba da Beija-Flor de Nilópolis há décadas, ele decidiu encerrar sua trajetória nas escolas de samba. Emocionado, ele deu a notícia em uma reportagem na Globo do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 20.

"Depois do carnaval de 2025, que é uma homenagem ao mestre Laíla, eu encerro a minha carreira na avenida da Marquês de Sapucaí. A gente morre duas vezes, quando morre de verdade e quando para. O tempo é inimigo da perfeição. O tempo é maravilhoso. Eu já cheguei a 75 anos, são 50 anos de convivência na escola que é minha família, esse momento é difícil", disse ele.

Apesar da decisão, ele seguirá trabalhando. Em 2026, o sambista vai agitar a folia norte-americana na cidade de Orlando. "Já está tudo certo. Eu fechei com o Carnaval nos Estados Unidos. Em 2026 não vou estar no Brasil no período do Carnaval. Não fiz isso antes por conta do compromisso que tinha com a Beija-Flor. Mas agora está tudo acertado para viajar a Orlando no primeiro Carnaval longe da Sapucaí", detalhou em entrevista ao GShow.

Leia também: Selminha Sorriso chora após anúncio de Neguinho da Beija-flor: 'Difícil'