Ana Maria Braga faz comentário inusitado sobre corpo de repórter

Ana Maria Braga revela que presta atenção no corpo de repórter do programa Mais Você e faz sugestão: ‘Por que não conseguiria aqui?’

A apresentadora Ana Maria Braga protagonizou um momento inusitado durante o programa Mais Você, da Globo. Ela fez um comentário inesperado sobre o corpo do repórter Fabricio Battaglini. O assunto surgiu quando a comunicadora falava sobre as curvas do seu próprio corpo e disse que o amigo poderia melhorar a sua boa forma.

“Tenho um bumbunzinho alegre”, disse ela após uma reportagem sobre exercício físico para turbinar a boa forma. Então, Battaglini entrou no cenário e foi alvo dos comentários da patroa. “Ele está aqui não é para treinar o bumbum, ele só treina aqui, gosta da parte superior”, afirmou ela, mostrando os ombros dele.

Com isso, o repórter respondeu: “Não ia resolver muito a questão”. Ela disse: “Não resolve porque você não faz. Se fizesse resolvia, para qualquer pessoa. Aumentar as pernas, você já imaginou?”. E ele rebateu: “Vai falar de novo isso?”.

Por sua vez, Braga continuou: “De novo! Não custa nada, não é? Ele é tão bonito. Está com tudo isso de músculo aqui, se ele consegue fazer músculo aqui, por que não conseguiria aqui?”.

Então, Fabricio respondeu: “Eu já te falei que eu estou treinando, mas a evolução não é assim tão rápido. Demora. Eu chego lá um dia”. Por fim, a apresentadora disse: “Precisa se dedicar. Quem bom saber que você está chegando lá”.

Diagnóstico de Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga voltou ao comando do Mais Você nesta segunda-feira, 02, após testar positivo pela quarta vez para a covid-19. No programa, a apresentadora falou sobre sua recuperação e disse que pensou que estava com gripe.

"Na semana passada, eu fiquei em casa porque estava me recuperando da quarta Covid. Apesar de estar com as vacinas em dias, acabei pegando novamente", relatou. "Eu me senti assim... É ruim, uma gripe imensa, forte, mal-estar... E tem tantos tipos de gripe pegando por aí, que até achei na segunda que era gripe mesmo", completou Ana Maria.

A apresentadora ressaltou que, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foram registrados 115 mil casos de síndromes respiratórias, incluindo a Covid-19. Ela também alertou que os vírus Influenza e o vírus sincicial respiratório — uma das principais causas de infecções nas vias respiratórias e nos pulmões de recém-nascidos e crianças — e o rinovírus estão em circulação.

Vale lembrar que, na terça-feira, 27, Ana Maria Braga fez o teste após ter sintomas de gripe e descobriu que estava com covid-19 pela quarta vez. Com o diagnóstico ela foi afastada imediatamente e substituída por Tati Machado e Fabrício Battaglini.