Zeca Camargo completa 62 anos e encara novos desafios após demissão da Band

Famoso por ter realizado quatro voltas ao mundo, Zeca Camargo retorna à televisão com programa focado em viagens após demissão da Band

No dia 8 de abril, o jornalista Zeca Camargo completa 62 anos. Demitido da Band após quatro anos na emissora, o famoso encara novos desafios e retorna com programa de viagens em novo canal. Com anos de experiência em programas de aventura, Zeca já esteve em 117 países e completou quatro voltas ao mundo. Relembre as viagens e saiba detalhes sobre novo programa do apresentador.

Espírito aventureiro

Zeca Camargo tem gosto pelo desconhecido desde o começo da carreira como jornalista. Antes de conquistar espaço na televisão, o famoso foi correspondente do jornal Folha de S. Paulo em Nova York em 1988, cargo que ocupou até migrar para o MTV Brasil, onde foi diretor de jornalismo e apresentador do MTV no Ar.

Foi em 1966 que Zeca conseguiu espaço na Globo. Primeiro, fez reportagens para o quadro Aqui se Fala Português do Fantástico e, em 2004, ingressou em um dos maiores projetos de sua carreira: A Fantástica Volta ao Mundo.

Junto do repórter cinematográfico Guilherme Azevedo, Zeca iniciou uma jornada ao redor do planeta. O destino da dupla era determinado pelos telespectadores do Fantástico, que escolhiam em que país seria a próxima parada por meio de uma votação via internet ou telefone. O quadro foi ao ar entre 16 de maio e 19 de setembro daquele ano e consagrou Zeca Camargo como um dos grandes nomes da Globo.

Mudanças na carreira

A parceria de sucesso entre Zeca e o Fantástico, que chegou a gerar um livro com as experiências vividas durante as viagens, chegou ao fim em 2013, quando o apresentador deixou o programa de domingo da Globo.

A partir daí, Zeca tomou a frente de outros projetos na emissora, mas migrou para a Band em 2020, permanecendo no canal até 2024, quando foi demitido e fez um pronunciamento em suas redes sociais.

"Acabo de saber que eu não vou seguir no programa. Queria agradecer toda essa equipe incrível do Melhor da Noite, à generosidade da Bandeirantes, à Glenda e a vocês, sobretudo, que me acompanharam esse tempo todo, sempre com alegria, inspiração e renovação", disse na época.

Com o fim do contrato com a Band, Zeca já ingressou em um novo projeto que retoma suas origens aventureiras: o programa Passaporte, da CNBC. Na nova empreitada, o apresentador volta a falar exclusivamente sobre viagens e planeja realizar ao menos três por ano para gravar conteúdos inéditos.

"O Passaporte me dá uma mobilidade absurda. Por enquanto, é gravado, pois, nesse momento, o foco da Times Brasil é a notícia, o hard news. Esse é um programa de grade. Estamos usando o material da CNBC de fora, tenho sido apresentador, para que em meados de 2025 a gente possa começar a produzir conteúdo exclusivo. E assim possa viajar pelo Brasil e mundo", contou.

