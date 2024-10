Ana Maria Braga dá resposta inesperada para Tati Machado: ‘Não é da sua conta’

No programa Mais Você, Tati Machado faz pergunta sobre a vida pessoal de Ana Maria Braga e a veterana reage com resposta inesperada. Saiba o que aconteceu

A apresentadora Ana Maria Braga pegou os telespectadores de surpresa com uma resposta inesperada para Tati Machado durante o programa Mais Você, da Globo. Ela reagiu ao ser questionada sobre um detalhe pessoal de sua vida. Entenda o que aconteceu:

No programa Mais Você, Tati Machado contava sobre a lancha que Luma (Agatha Moreira) vai pegar emprestada de Mavi (Chay Suede) na novela Mania de Você. Então, ela, Ana Maria e Gil do Vigor comentaram sobre quem é capaz de emprestar uma lancha. “Sabe quanto custa emprestar uma lancha? Tem que botar gasolina, pagar os caras, não é assim… E lancha não fica lá sozinha sem pagar nada. Você paga para ficar parada”, disse Braga.

E ela completou: “É verdade, não é segredo para ninguém que eu adoro o mar e já tive lancha. Tem que pagar! Se a lancha é desse tamanho, você paga X, se a lancha é desse tamanho, você paga 3 ou 10X”.

Com isso, Tati quis saber: “E você pagava 3, 10X ou X?”. Porém, Ana Maria não gostou da pergunta. “Não é da sua conta! Nós estamos falando da novela, não das minhas lanchas”. Ao ouvir isso, Tati fez a expressão de triste e respondeu: “Mas eu quero trazer a vida pessoal também”.

Logo depois, Ana Maria brincou que também vai revelar curiosidades de Tati quando participar do programa Saia Justa, do GNT. “Eu vou participar do Saia Justa, porque ontem a Eliana falou comigo, e você vai ver o que eu vou aprontar lá”, declarou.

Ana Maria Braga visitou sua cidade natal

A apresentadoraAna Maria Braga viveu um momento nostálgico nesta semana ao visitar sua cidade natal. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo de quando foi passear por São Joaquim da Barra, que foi onde cresceu.

Nas imagens, ela fez um passeio de carro pelas ruas da cidade e reconheceu vários pontos que marcaram sua infância. Inclusive, ela visitou o local onde ficava sua casa e que agora é um comércio. "De volta a São Joaquim da Barra. Aproveitei que fui ver a minha amiga Regina em Barretos e dei uma passada na cidade onde nasci. Eu não consigo lembrar a última vez que havia estado lá. É muito nostálgico voltar aos lugares do nosso passado, não é? Nossa, quantas histórias. Foi bom te ver, São Joaquim da Barra", disse ela.

A apresentadora não voltava na cidade há muitos anos e ficou comovida com as memórias. "Para voltar para São Paulo tem dois caminhos: lá pela Washington Luiz ou pela Anhanguera. Pela Anhanguera, a gente passa na cidade que nasci. E não é que lembro até do nome da rua? Eu morava na Minas Gerais. Meu pai era chofer de táxi. Quando eu era criança, vinha aqui conversar com ele", declarou.