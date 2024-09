Ana Maria Braga reclama de detalhe da novela Mania de Você. Saiba mais

Ao vivo na TV, Ana Maria Braga surpreende ao reclamar de um detalhe das cenas da novela Mania de Você, trama das 9 da Globo

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu ao fazer uma declaração sobre a novela Mania de Você, trama das 9 da Globo, durante o programa Mais Você. Na manhã desta terça-feira, 24, a estrela contou que queria mais imagens de Angra dos Reis na novela, já que o local serviu de cenário para a história.

Ela disse que a trama não mostrou toda a beleza da região nas imagens de quando os personagens estão na ilha. “Eu só queria pedir uma coisa para o pessoal da novela. Eu sou de casa, então eu acho que eu posso pedir. Quando a gente a uma novela que se passa no interior ou, por exemplo, numa fazenda, como foram algumas novelas aqui da Globo, Pantanal e tal, você vê o lugar. Agora, falaram que iam mostrar Angra dos Reis. Para quem nunca foi em Angra dos Reis… Eu não vi Angra dos Reis ainda”, afirmou.

E ela ainda completou: “Eu vejo um pedacinho, está tudo meio fechadinho ali. Angra dos Reis tem 365 ilhas e 2 mil praias, fica no litoral do Rio de Janeiro, é cada cenário paradisíaco… Vale muito a pena conhecer. Eu queria só pedir para abrir um pouco a imagem, para mostrar essa potência que é Angra dos Reis para o povo brasileiro que não tem a oportunidade de estar em um lugar como esse”.

Ana Maria Braga visitou sua cidade natal

A apresentadoraAna Maria Braga viveu um momento nostálgico nesta semana ao visitar sua cidade natal. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo de quando foi passear por São Joaquim da Barra, que foi onde cresceu.

Nas imagens, ela fez um passeio de carro pelas ruas da cidade e reconheceu vários pontos que marcaram sua infância. Inclusive, ela visitou o local onde ficava sua casa e que agora é um comércio. "De volta a São Joaquim da Barra. Aproveitei que fui ver a minha amiga Regina em Barretos e dei uma passada na cidade onde nasci. Eu não consigo lembrar a última vez que havia estado lá. É muito nostálgico voltar aos lugares do nosso passado, não é? Nossa, quantas histórias. Foi bom te ver, São Joaquim da Barra", disse ela.

A apresentadora não voltava na cidade há muitos anos e ficou comovida com as memórias. "Para voltar para São Paulo tem dois caminhos: lá pela Washington Luiz ou pela Anhanguera. Pela Anhanguera, a gente passa na cidade que nasci. E não é que lembro até do nome da rua? Eu morava na Minas Gerais. Meu pai era chofer de táxi. Quando eu era criança, vinha aqui conversar com ele", declarou.