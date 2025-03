Ana Maria Braga comete gafe ao vivo durante entrevista com Gracyanne Barbosa

Após sua eliminação no último paredão do BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa participa do 'Café com o eliminado' com Ana Maria Braga

Na manhã desta quarta-feira, 19, Gracyanne Barbosa, a décima primeira eliminada do BBB 25 com 51,38% dos votos, participou do tradicional "Café com o eliminado" no Mais Você, da Globo. O que chamou a atenção dos telespectadores foi o fato de a apresentadora, Ana Maria Braga, mais uma vez, errar o nome da ex-BBB.

Durante a conversa, Ana Maria chamou Gracyanne de “Grazi” . Ao longo da participação da ex-BBB no reality, a apresentadora repetiu o mesmo erro, referindo-se a ela pelo nome incorreto. O deslize não passou despercebido pelo público, que comentou nas redes sociais: “Ana Maria Braga falando ‘Grazi’ o tempo todo”, disse um usuário. Outro comentou: “Ana Maria de Deus. Não é Grazi. É Gracyanne!”.

Tanto dentro quanto fora da casa, Gracyanne já havia mencionado que prefere ser chamada de “Grá”, diferente do apelido “Gracy”, pelo qual foi chamada no início do programa.

Ana Maria recebe Gracyanne com 45 ovos

O Café com o Eliminado contou com diversas receitas à base de ovos, preparadas pela equipe do programa. De acordo com a apresentadora Ana Maria Braga, ao todo, 45 unidades foram utilizadas na produção do banquete.

O reality toma decisão após eliminação de Gracyanne

Os brothers do BBB 25 receberam a visita surpresa de um dummy nesta quarta-feira, 19! A presença inesperada aconteceu após a produção do reality show da TV Globo decidir fechar oficialmente o primeiro quarto da temporada após a eliminação de Gracyanne Barbosa.

" Atenção: o Quarto Fantástico será fechado para sempre. Tirem os seus pertences imediatamente ", informou o 'Big Boss' através do auto-falante. Momentos depois, os confinados se depararam com a chegada do dummy, que entrou na casa mais vigiada do país para trancar de vez o cômodo, localizado no andar de cima.

Leia também: Engordou? Gracyanne Barbosa diz que as roupas rasgaram no BBB 25