Luciano Camargo fala de história de amor com a esposa: 'Neguei um autógrafo'

Casado há mais de 20 anos com Flavia Camargo, Luciano Camargo fala sobre alguns momentos da história de amor deles; veja

Muito apaixonado pela esposa, Flavia Camargo, o cantor Luciano Camargo fez mais uma declaração para a mãe de suas filhas gêmeas, Isabella e Helena, que acabaram de completar 15 anos. Nesta quinta-feira, 20, ele postou uma foto com a eleita e falou um pouco da história deles.

Com o clique tirado durante a grande festa das herdeiras, o sertanejo falou sobre algumas escolhas que fez em sua vida e acabaram lhe aproximando de sua amada. Luciano Camargo então fez as revelações de algumas coisas que fez para ficar com Flavia.

"Ainda bem que neguei um autógrafo, ainda bem que pedi o número do seu tel, ainda bem que não te dei sossego até conseguir o nosso primeiro beijo… Meu amor, desde do dia que te vi em minha frente que a minha vida é repleta de “ Ainda Bem”", contou ele sobre ser grato por tê-la.

Casados desde 2003, o casal tem as gêmeas, Isabella e Helena. No ano passado, o cantor se emocionou ao compartilhar o momento delas se formando na escola.

Filha de Luciano Camargo vai lançar livro

Com apenas 15 anos, a filha de Luciano Camargo, Isabella Camargo, já assinou com uma editora para lançar seu primeiro livro. A garota escreveu sua obra entre os 12 e 13 anos. O famoso falou um pouco sobre o interessa da jovem pela literatura.

"Papai, escrevi um livro… Como assim? , respondi. Todos aqui em casa sabíamos da sua paixão por livros. Quando a Isa tinha 3 aninhos, ela falava q queria aprender a ler para saber das histórias da Mônica e sua turma. Não deu outra: aos 4 aninhos, já estava lendo gibis e Maurício de Sousa virou um exemplo para ela. Daí para os livros foi um pulo, chegando a ler em um ano mais de 40 livros, sendo alguns por várias vezes… Lembro q quando perguntava para a Isa: "O que você vai ser quando crescer?", ela respondia: "Bibliotecária". Ela dizia q queria ler todos os livros do mundo. Em 2022, ela sempre falava pra nós da personagem do livro q estava escrevendo, mas eu achava q era algo da cabecinha de criança dela, mas não era. O seu personagem não só era “real” como também tem amigos, inimigos, paixões conflitos e cheio de mistério! Gente, minha filha acaba de assinar um contrato com a Editora Planeta e, em 2025, lançará o seu primeiro livro, o mesmo foi escrito entre seus 12 e 13 anos de idade…. Tive o privilégio de ler o copião, e falo sem sombra de dúvida que vai deixar muitos leitores de cabelo em pé… Filha, sua personagem agora tem uma casa, com tantos outros", contou.