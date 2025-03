Diretor de série que teria Bruna Marquezine é preso nos Estados Unidos

Diretor da série Conquest - que teria Bruna Marquezine e Keanu Reeves no elenco - foi preso sob acusação de desvio de dinheiro da Netflix

O diretor Carl Erik Rinsch foi preso nos Estados Unidos na quarta-feira, 19, sob acusação de desvio de dinheiro da Netflix. Ele era o diretor da série Conquest, que teria Bruna Marquezine e Keanu Reeves no elenco.

O diretor é suspeito de ter desviado US$ 11 milhões - cerca de R$ 63 milhões - do orçamento da serie. O dinheiro teria sido aplicado em investimentos que foram, na maioria, um fracasso, mas um dos investimentos teria rendido US$ 27 milhões. Com este dinheiro, ele teria comprado carros de luxo.

A série tinha o orçamento de US$ 57 milhões e foi cancelada em 2021, quando a Netflix descobriu o desvio de dinheiro do diretor para gastos pessoais. A história era sobre um cientista que criou uma inteligência artificial nunca antes vista e que seria usada para resolver conflitos ao redor do mundo. A série seria gravada em São Paulo e outros lugares do mundo.

A nova série de Meghan Markle na Netflix

A duquesa de Sussex Meghan Markle acaba de lançar sua nova série na Netflix e uma curiosidade surgiu durante a divulgação do projeto. Nos episódios, ela aparece em uma casa luxuosa em Los Angeles e muitos cogitaram que o local seria sua própria casa. Porém, a esposa do príncipe Harry negou. Meghan disse que alugou uma casa para ser o local das gravações ao invés de gravar em sua própria casa.

Em entrevista na revista People, Meghan explicou o motivo para ter escolhido não gravar em sua casa. Ela disse que encontrou uma casa que tem a mesma atmosfera de seu lar e no mesmo bairro, Montecito, na Califórnia, porque não queria receber uma equipe de filmagem em sua casa para preservar sua família.

“Eu queria proteger esse porto seguro [que é a casa da família]. Somos uma família muito unida e adoro esses momentos - como colocar Lili para tirar uma soneca, almoçar juntos, ter um tempo sagrado juntos no final do dia. Nossa cozinha é onde a mamãe cozinha para a família, e com uma equipe de mais de 80 pessoas, é muita gente para ter em casa!”, contou.

Apesar de ter gravado em outro lugar, Meghan Markle contou que os filhos iam visitá-la no set de gravação e acompanharam tudo de perto. “Eles vinham com meu marido e me visitavam no set, e eu adorava que meus filhos pudessem me ver trabalhando e ver o equilíbrio disso, entender o que a mamãe faz. Foi realmente especial porque, até então, eles não tinham me visto trabalhando”, afirmou.