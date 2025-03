BBB 25: Quem arrematou o Poder Curinga? Brother poderá mudar paredão

O brother dono do Poder Curinga da semana movimentará diretamente a formação do próximo paredão do BBB 25; entenda dinâmica

Durante a manhã desta sexta-feira, 21, os brothers do BBB 25, da TV Globo, participaram de mais um 'Perde e Ganha' da edição e deram seus lances para tentar arrematar o 'Poder Curinga' da semana. Delma, então, ofereceu todas as suas estalecas e conquistou a 'regalia' , que poderá influenciar diretamente a formação do próximo paredão.

Com o poder em mãos, a sogra de Guilherme terá a chance de tirar um dos brothers emparedados pelo Big Fone, que tocará no sábado, 22, durante a edição ao vivo. Além disso, o participante retirado da berlinda ainda ganhará imunidade.

Vale lembrar que os jogadores só descobrem a função do Poder Curinga durante a formação do paredão. Ainda nesta sexta-feira, 21, a líder Renata colocará seis brothers 'Na Mira do Líder'. No sábado, acontece a Prova do Anjo.

Renata decreta fim de amizade com brother

Clima tenso entre os brothers! Na madrugada desta sexta-feira, 21, Renata fez um breve desabafo com Eva a respeito de sua relação com Vinicius dentro do BBB 25. Os dois participantes, que chegaram a ficar próximos no início do jogo, tiveram um embate na última dinâmica do 'Sincerão'.

De acordo com a bailarina, após o episódio, os laços com o brother estão definitivamente cortados. "Aquele Sincerão, naquele dia, foi o dia que eu disse: ‘Hoje eu estou off desse relacionamento’. Para mim, ali, foi muito determinante", iniciou Renata.

"A forma que ele me tratou, a forma como ele levou o Sincerão. Eu vi ele, claramente, se rebaixando ao nível da Aline, para levar na discussão. Debochando das nossas coisas. Eu vi como ele se transformou. Eu olhei ele falando e, para mim, não era a mesma pessoa que eu convivi aqui na casa. Eu olhei para ele e determinei que, para mim, morreu", continuou a sister.

Renata finalizou o assunto ressaltando que outras questões envolvendo Vinicius também foram cruciais para que ela decidisse cortar laços com o colega de confinamento. "Ainda bem que o povo vê essas coisas", comentou Eva, por fim.

