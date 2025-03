BBB 25: Produção do reality toma decisão após eliminação de Gracyanne

Os brothers do BBB 25 foram surpreendidos com a visita de um dummy nesta quarta-feira, 19; saiba o que aconteceu na casa

Os brothers do BBB 25 receberam a visita surpresa de um dummy nesta quarta-feira, 19! A presença inesperada aconteceu após a produção do reality show da TV Globo decidir fechar oficialmente o primeiro quarto da temporada após a eliminação de Gracyanne Barbosa.

" Atenção: o Quarto Fantástico será fechado para sempre. Tirem os seus pertences imediatamente ", informou o 'Big Boss' através do auto-falante. Momentos depois, os confinados se depararam com a chegada do dummy, que entrou na casa mais vigiada do país para trancar de vez o cômodo, localizado no andar de cima.

Além de surpresa, o fechamento do quarto também causou uma grande correria entre os brothers que, até então, dormiam por lá. Antes que o 'visitante’ pudesse passar a chave na porta, os participantes correram para retirar seus pertences do local.

"A gente foi feliz nesse quarto", declarou Renata ao se despedir do cômodo. "Mais uma peregrinação, Renata, pela casa", comentou Eva. As duas sisters, então, seguiram para o Quarto Nordeste e se acomodaram por lá.

E o Dummy chegou para fechar o Quarto Fantástico 😱😱😱 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/zM3AsceAbT — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2025

Diego Hypolito admite alívio em eliminação de Gracyanne

A eliminação de Gracyanne Barbosa do BBB 25 mexeu bastante com os brothers do reality show da TV Globo. Durante a madrugada desta quarta-feira, 19, Diego Hypolito admitiu estar aliviado com a saída da musa fitness do programa.

"Não vou negar que achei a Gra muito nobre, mas queria que ela tivesse saído. A situação não foi só com Diego, foi com a Dani também. Acho que é uma questão até de justiça", declarou o ex-ginasta em conversa com outros colegas de confinamento. Em seguida, o brother celebrou a permanência da irmã, Daniele Hypolito, no jogo; confira detalhes!

