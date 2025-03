Engordou? Gracyanne Barbosa diz que as roupas rasgaram no BBB 25

Eliminada do BBB 25, da Globo, Gracyanne Barbosa entrega mudança em seu corpo ao sair da dieta no confinamento: ‘Algumas rasgaram’

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao contar que suas roupas rasgaram durante o período de confinamento no BBB 25, da Globo, por causa da mudança em seu corpo. Conhecida por ter uma dieta impecável e rotina intensa de treinos, ela viveu mudanças em sua alimentação ao ficar na Xepa do Big Brother e reduziu seus exercícios pesados. Com isso, a silhueta passou por transformações.

Em entrevista no programa Mais Você, da Globo, após sair do reality show, ela foi questionada se engordou no BBB e entregou que não conseguia mais usar suas roupas por causa da mudança no corpo. A musa contou que suas roupas ficaram apertadas e algumas até rasgaram quando tentou vesti-las nos últimos dias .

Gracyanne disse que os outros participantes chegaram a emagrecer, mas ela ficou mais inchada. "Todo mundo falando que emagreceu e eu mostrando minhas roupas rasgando. Eu tenho certeza que aumentei [o peso]. Eu perdi massa muscular e ganhei gordura. Não sei se na balança vai dar diferença. Na hora de vestir as roupas, as minhas não estavam servindo. Eu fiquei limitada de roupa porque não estavam entrando e algumas rasgaram. Meu corpo mudou bastante”, afirmou.

No entanto, ela não está preocupada com o resultado na balança. Gracyanne disse que vai correr atrás do prejuízo e mostrará nas redes sociais, mas o seu foco é ter saúde mental. “Lá dentro, frequentar a academia é mais para o mental do que para o físico. Eu sei que aqui fora, cuidando da alimentação [eu recupero]. Não é o principal para mim [voltar ao corpo de antes], é estar com a cabeça boa e funcionando”, afirmou.

A eliminação de Gracyanne Barbosa do BBB 25

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi eliminada na noite desta terça-feira, 18, após enfrentar o nono paredão da temporada contra Daniele Hypolito e Eva. Na votação, a estrela teve 51,38% dos votos para deixar o jogo. Vale lembrar que Gracyanne foi parar no paredão por causa da indicação do líder Guilherme.

"Eu não imaginava que eu iria viver tantas coisas e mexer em lugares que eu achei que iriam ficar guardados para sempre. Eu posso dizer que sou uma nova pessoa. Eu sinto que não preciso me envergonhar de nada, a minha trajetória me trouxe até aqui. Estou feliz", disse ela ao encontrar o apresentador Tadeu Schmidt.

