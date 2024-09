Ana Clara abre o jogo sobre apresentação do BBB: 'Foco'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Clara conta os principais desafios e aprendizados que teve com o Estrela da Casa e diz se pensa em apresentar o BBB

No comando do Estrela da Casa (Globo), Ana Clara Lima (27) enfrenta uma rotina agitada, equilibrando-se entre os desafios e aprendizados que a apresentação do reality a trouxe. Para ela, o momento requer foco total, sem tempo para planos a longo prazo —ou descanso.

Com a apresentação da aposta da emissora, muitos fãs torcem para que Ana Clara assuma o comando de alguma edição futura do BBB . No entanto, ela, que participou da 18ª temporada do reality, assegura que não está pensando nisso por enquanto.

"Eu acho que é muito difícil pensar nisso agora porque a gente ainda está no meio do Estrela da Casa", afirma, em entrevista à CARAS Brasil. "É bastante coisa e eu estou completamente focada no programa, em como fazer ele dar ainda mais certo, se tornar um sucesso maior ainda, então nem tem espaço na minha cabeça para pensar em futuro, para pensar em projetos a longo prazo, lá na frente."

O reality musical chegou à metade de sua exibição na última sexta-feira, 6, e a apresentadora garante que enfrentou desafios e teve inúmeros aprendizados ao longo dos mais de 20 programas exibidos. Para ela, as longas jornadas de trabalho e a sede por inovação foram difíceis no início, mas, agora já se somaram ao aprendizado que apenas o Estrela da Casa poderia entregar.

Para os próximos meses, Ana Clara também deve enfrentar uma rotina cheia. Ela terá pouco menos de duas semanas de descanso antes de emendar o trabalho no Panela Quente (GNT) e a quarta temporada de Túnel do Amor (Globoplay). Abaixo, ela dá mais detalhes sobre a apresentação do novo reality e planos para o segundo semestre de 2024. Confira trechos editados da conversa.

Como foram essas primeiras semanas em que você está à frente da apresentação do Estrela da Casa? Está menos ansiosa após a estreia?

As primeiras semanas de apresentação do Estrela da Casa foram muito legais, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo! E sobre a ansiedade após a estreia: não tem nem como ficar ansiosa durante o programa, né? A partir do momento que ele entra no curso, entra ali naquele esquema que a gente tem que fazer, naquela dança, não dá tempo de ansiedade. Se der, é uma coisa rápida e vamos embora, vamos seguir o fluxo [risos].

Qual tem sido o maior desafio da apresentação do reality?

Eu acho que o maior desafio na apresentação do reality é a intensidade dele mesmo. São muitos dias, muitas horas, jornadas longas de trabalho que fazem parte do projeto, do que ele exige da gente... E eu acho que outro desafio grande que a gente se coloca é o de se reinventar. A gente tem uma equipe muito boa e inquieta, positivamente falando, nesse sentido. Então o fato de a gente querer o tempo todo inovar, pensar em como fazer funcionar cada vez mais o esquema do reality, a dinâmica, é bem desafiador.

O que você teve de maior aprendizado nestas primeiras semanas da competição?

Eu acho que o maior aprendizado da dinâmica do programa é ele mesmo. Todo programa é diferente. Eu já tinha tido outras oportunidades, já trabalhei em outros reality shows, em reality shows diários, em outros programas que foram diários também, mas cada programa tem sua particularidade, tem seu funcionamento. Então o maior aprendizado realmente é como o fluxo do Estrela funciona, como a gente vai botar ele no ar, como ele flui, sabe?



Com o fim do Estrela da Casa, você pretende tirar algum tempo para descansar ou já vai emendar novos trabalhos?

Não vou ter tanto tempo para relaxar, para descansar, não [risos]. Eu vou ter, sim, uma folga curta de 12 dias, 14 dias, mas a gente logo emenda no Panela Quente, que é um projeto que eu também tenho com o GNT. É um projeto superlegal, que vai acabar englobando dois meses, final de outubro e o início de novembro. O Panela Quente, dura 30 dias corridos e, logo depois, talvez eu me mude para São Paulo para a gente poder gravar a quarta temporada, a terceira temporada comigo, de Túnel do Amor. E aí a gente já desemboca no Natal. Aí sim eu espero ter folga, no Natal vai rolar [risos].

