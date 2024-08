Ana Clara toma atitude drástica ao assumir reality show: 'Não quero saber'

Consciente das possíveis críticas e comentários negativos, Ana Clara toma atitude ao comandar novo reality show da Globo; veja

A apresentadora Ana Clara Lima está no comando do novo reality show da Globo, o Estrela da Casa, que estreia nesta terça-feira, 13. Ao participar do Conversa Com Bial, a ex-BBB revelou que tomou uma decisão drástica para não se sentir afetada pelos comentários do público acerca da novidade.

Sabendo das críticas e julgamentos que podem aparecer ao longo do programa, ela, que já ficou confinada no Big Brother Brasil, contou que não ficará lendo a opinião dos internautas para não ter seu psicológico abalado.

“Tenho uma opinião: de que a gente não nasceu para ser rejeitado. Ninguém nasceu, ninguém quer ser rejeitado. Pode todo mundo te amar. Mas se tem uma pessoa te xingando, te humilhando, desfazendo do seu trabalho, você fica 'poxa'", explicou o que pensa.

Diante disso, ela contou que ficará um pouco afastada da rede social. “Eu vou continuar nas redes sociais, mas só 20%. Lendo não. Mas compartilhando. É aquela coisa meio 'joguei aí, o que vocês acharam, eu não quero saber'", disse sobre sua estratégia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Clara (@anaclaraac)

Novo reality show da Globo acontecerá na casa do BBB

Nesta quinta-feira, 8, a Globo divulgou através de suas redes sociais imagens inéditas do local onde os participantes ficarão confinados pelos próximos meses. A casa, inclusive, já é bastante conhecida pelos telespectadores.

A atração será na mesma casa onde o 'Big Brother Brasil' acontece. O lugar, que ficou ocupado até o mês de abril com a presença dos ex-participantes da última edição, recebeu uma nova decoração para a estreia do reality show musical. Em registros compartilhados pela Globo, é possível perceber algumas mudanças na área externa. Confira!