A apresentadora Adriane Galisteu usou as redes sociais nesta terça-feira, 5, para falar sobre os sintomas da menopausa. Nos stories do Instagram, ela contou que recorreu a reposição hormonal como tratamento. O vídeo foi uma resposta a uma influenciadora de quem ela não contou o nome, que diz ter se tratado apenas com praticando exercícios físicos.

"Passei pelo terror de todos os sintomas da menopausa. Nós somos mulheres iguais, porém muito diferentes. Não necessariamente o que acontece comigo acontece com você. Eu sempre treinei, e não foi pouco, e passei por todos os sintomas que a menopausa pode oferecer", confessou ela.

Ela ainda abordou as diferentes formas de tratar a questão da saúde feminina. "É muito legal você falar sobre o seu treino, seu estilo de vida, que conseguiu passar sem reposição hormonal... parabéns, mas isso não necessariamente é bom pra mim. Se não fosse o tratamento que eu procurei por meio de informação, bons médicos e hormônio, eu teria perdido até meu réu primário", concluiu.

Adriane Galisteu relata experiência com a menopausa: ‘Me vi tão desesperada’

Vale lembrar que Adriane Galisteu já falou sobre o assunto em outras oportunidades. Em recente entrevista à Caras Brasil, ela analisou: "Achei que eu fosse passar pela menopausa tranquilamente pelo meu estilo de vida. Imagina. Sou uma mulher supersaudável, faço o meu esporte, como direitinho, cuido de mim. A menopausa vai passar, eu não vou nem perceber. Sei”.

“A menopausa me atropelou, me deixou no chão esmigalhada. Quando percebi, tive que correr atrás do prejuízo. Eu me vi tão sem informação, tão desesperada no meio dos meus sintomas horrorosos, perdendo sono, até taquicardia eu tive, tá? Com vontade de perder o réu primário, brava, mal humorada, perdendo a cintura. Fui perdendo tudo, gente, fui perdendo a estribeira. Eu falei, não é possível, não posso viver assim”, continuou. Leia a entrevista completa!

