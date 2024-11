Fátima Bernardes brilha no Teleton após imprevisto em 2023

Depois de cancelar sua ida ao Teleton 2023, Fátima Bernardes surge no palco da edição de 2024 ao lado de Eliana e Celso Portiolli

A apresentadora Fátima Bernardes fez a sua estreia no palco do Teleton 2024, do SBT. Na noite desta sexta-feira, 8, ela surgiu na edição de abertura da maratona solidária ao lado de Eliana e Celso Portiolli. Inclusive, ela comentou sobre o imprevisto que teve em 2023 e que impediu sua ida à atração após ter sido anunciada.

No ano passado, ela cancelou sua ida ao palco do evento após machucar o pé. "Era para eu ter vindo no ano passado, mas eu quebrei o pé. Não consegui e mandei um vídeo. Ao vivo, é a primeira vez. Estou encantada”, disse ela.

Então, Fátima ainda incentivou as doações dos telespectadores para o Teleton. "Estando aqui, a gente começa a perceber que o trabalho da AACD tem uma característica constante, que é o movimento, que é uma porta para a independência e a inclusão. Apoiar a AACD é muito mais do que uma contribuição financeira. Ao doar, estamos dando autonomia e dignidade”, afirmou.

Atualmente, a apresentadora está longe da TV aberta. Ela se dedica às redes sociais e existem rumores de que ela possa voltar para a Globo em 2025.

Fátima Bernardes participa do Teleton 2024 - Foto: Lourival Ribeiro/SBT

