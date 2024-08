Adriana Araújo atualiza estado de saúde após passar mal em telejornal ao vivo

Âncora do Jornal da Band, a jornalista Adriana Araújo se pronunciou sobre seu quadro de saúde após ser substituída às pressas

A jornalista Adriana Araújo tranquilizou os telespectadores após passar mal durante o telejornal ao vivo da Band, na segunda-feira, 19. Na ocasião, a âncora do noticiário precisou ser substituída às pressas por Paloma Tocci.

Na terça-feira, 20, Adriana retornou ao trabalho e aproveitou para atualizar seu estado de saúde. Antes de finalizar o Jornal da Band ao lado de Eduardo Oinegue, a comunicadora explicou o mal estar e garantiu que já está melhor.

Ao vivo, a jornalista agradeceu todo suporte recebido na emissora nos bastidores do canal. "Gente, antes de terminar, eu queria só dizer pra vocês, que ontem, no meio do Jornal da Band, eu me senti mal, tive uma queda repentina de pressão", iniciou ela.

"Passei um susto no Oinegue, mas está tudo bem comigo e eu só quero agradecer ao Oinegue, a equipe aqui no estúdio, que me ajudou tanto, a Paloma Tocci que estava aqui a postos e rapidamente me substituiu! Então vamos em frente, está tudo bem", completou Adriana Araújo.

Na edição de segunda-feira, 19, o jornalista Eduardo Oinegue explicou ao público a substituição repentina da colega de bancada após o intervalo do telejornal. "O Jornal da Band está de volta e como vocês podem ver, a Paloma Tocci está aqui no lugar da Adriana Araújo. Ela teve uma pequena indisposição, está muito bem, mas a gente continua por aqui com a Paloma", informou ele.

Adriana Araújo agradece à equipe do Jornal da Band após ontem ela passar mal durante o jornal. #JornalDaBandpic.twitter.com/W3LDe7zKYJ — Brenno (@brenno__moura) August 20, 2024

Adriana Araújo quebra protocolo para celebrar conquista da filha

Em fevereiro deste ano, o 'Jornal da Band' contou com uma notícia inusitada, mas muito especial. Durante a transmissão, a filha da âncora Adriana Araújo foi aprovada em uma residência médica. A equipe decidiu revelar a novidade durante o programa e a mãe orgulhosa emocionou ao 'quebrar o protocolo' para celebrar a conquista da herdeira.

Tudo aconteceu no final da transmissão, quando Rodolfo Schneider, colega de bancada da jornalista na ocasião, decidiu fazer uma surpresa ao lado da equipe. Eles receberam o recado da aprovação e compartilharam com a jornalista e o público durante a despedida; confira mais detalhes!