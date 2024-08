Após passar mal, jornalista da Band já tem previsão para retornar; saiba quando

Procurada pela CARAS Brasil, a comunicação da Band comenta sobre afastamento da jornalista Adriana Araújo e previsão de retorno ao Jornal da Band

A apresentadora Adriana Araújo (51), precisou sair às pressas do comando do telejornal Jornal da Band na noite de segunda-feira, 19. Ela passou mal ao vivo e foi substituída por outra jornalista da emissora no meio do programa. Após o episódio, ela já tem previsão de retorno a atração; saiba quando.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da Band atualiza sobre quadro de saúde da apresentadora. Eles reforçaram que Adriana Araújo está melhor após passar mal antes de iniciar o Jornal da Band da última segunda. Eles também comentaram sobre a previsão de retorno da jornalista e mencionaram que ela volta nesta terça-feira, 20, ao comando do telejornal da emissora.

A mudança das apresentadoras aconteceu durante o intervalo comercial. Na volta do telejornal, o apresentador Eduardo Oinegue explicou aos telespectadores o que aconteceu, já que surgiu ao lado de Paloma Tocci ao invés de Adriana Araújo.

"O Jornal da Band está de volta e, como você pode ver, a Paloma Tocci está aqui no lugar da Adriana Araújo. Ela teve uma pequena indisposição, está muito bem, mas a gente continua com a Paloma", disse ele.

Essa afirmação é de Adriana Araújo sobre o programa Entre Nós. Atração da Rádio Band News FM, que também é exibido na BandNews TV. A jornalista é conhecida por sempre se posicionar durante a apresentação do Jornal da Band. Em abril, durante entrevista com a CARAS Brasil, ela adiantou que essa abordagem vai continuar no novo formato do Entre Nós.

"Eu não vou me furtar de dar minha opinião sempre que eu achar que ela tem importância e faz sentido ser emitida. Não que todo mundo vai concordar comigo, isso não existe, mas se é um assunto relevante, algo de grande repercussão, dar minha opinião, de alguma forma, pode contribuir", confira entrevista completa.

