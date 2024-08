Adriana Araújo passa mal durante telejornal ao vivo na Band

Adriana Araújo foi substituída às pressas durante o telejornal ao vivo da Band na noite de segunda-feira, 19

A apresentadora Adriana Araújo precisou sair às pressas do comando do telejornal Jornal da Band na noite de segunda-feira, 19. Ela passou mal ao vivo e foi substituída por outra jornalista da emissora no meio do programa.

A mudança das apresentadoras aconteceu durante o intervalo comercial. Na volta do telejornal, o apresentador Eduardo Oinegue explicou aos telespectadores o que aconteceu, já que surgiu ao lado de Paloma Tocci ao invés de Adriana Araújo.

"O Jornal da Band está de volta e, como você pode ver, a Paloma Tocci está aqui no lugar da Adriana Araújo. Ela teve uma pequena indisposição, está muito bem, mas a gente continua com a Paloma", disse ele.

Por enquanto, os detalhes sobre a saída de Adriana não foram revelados e ela não apareceu nas redes sociais até a manhã desta terça-feira, 20.

Durante o #JornalDaBand desta segunda-feira (19/08), a jornalista e apresentadora @AdrianaAraujo acabou passando mal, e durante o intervalo, foi substituída pela competente @PalomaTocci, na qual conduziu o telejornal ao lado de Eduardo @Oinegue a partir do segundo bloco. pic.twitter.com/bPNvHRD8Hy — @dinhoaugustto (@dinhoaugustto) August 20, 2024

Quem é Adriana Araújo?

Adriana Araújo é uma figura conhecida pelo público dos jornais, tendo trabalhado em diversas emissoras ao longo de sua carreira. A jornalista teve passagens marcantes pela Globo e também pela Record, onde atuou por mais de 15 anos. Depois que deixou a antiga casa há quase dois anos, ela se tornou âncora na Band.

“É uma alegria poder voltar a fazer o que mais amo: trabalhar com notícia e falar com São Paulo, o estado que me acolheu há 15 anos. Estou muito entusiasmada porque vamos usar uma linguagem que eu sempre defendi para a televisão, que é um jornal conversado, sem teleprompter!”, a jornalista celebrou a novidade.