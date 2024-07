Regina Volpato surge poderosa de biquíni em destino diferente de férias

De férias, Regina Volpato surge deslumbrante em praia e surpreende ao revelar seu destino de férias para encontrar a filha

A apresentadora Regina Volpato mostrou que está de férias após estrear no SBT no início de março no programa Chega Mais. Neste domingo, 28, a comunicadora postou fotos curtindo sua folga e surpreendeu ao revelar o destino escolhido para recarregar as energias.

Usando um biquíni estiloso, de modelo sem alça, e óculos escuros de grife, a famosa surgiu deslumbrante em uma praia da Croácia comendo uma salada. Na legenda, ela contou que encontrará a sua única filha, Rafaela Volpato, em um outro país.

"Primeira parada: Eslovênia para encontrar minha filha. Próximo destino: Croácia! Apaixonada em todos os detalhes! Está acompanhando os stories?", contou a apresentadora sobre a viagem que fará. Nos comentários, os seguidores admiraram a famosa. "Uau! Que linda! Que lugar maravilhoso", disseram. "Que delícia, aproveita muito", falaram outros.

Discreta com sua vida pessoal, raramente Regina Volpato mostra a filha. No Dia das Mães, ela foi surpreendida com a rara aparição da herdeira na televisão. Em seu programa no SBT, a comunicadora recebeu uma homenagem ao vivo de Rafaela.

Despedida de Regina Volpato na Gazeta

Em julho do ano passado, o último programa com Volpato foi exibido ao vivo e seguiu o roteiro de uma edição normal da atração. A apresentadora comandou os quadros e as ações comerciais com tranquilidade e se despediu aos poucos dos colaboradores. Alguns parceiros de palco chegaram a se emocionar ao dizer 'adeus' para a colega e também falaram palavras carinhosas. Por sua vez, Regina se mostrou tranquila e sempre com o seu sorrisão no rosto.

No final da atração, enquanto estava na tradicional mesa de refeições com seus colegas, ela anunciou que este foi o seu último dia e citou suas substitutas. “Hoje é meu último dia aqui no Mulheres. Muito obrigada por tudo. Na segunda-feira não percam o Mulheres com Regiane Tapias e Pâmela Domingues. Um beijo”, disse ela.

Vale lembrar que Regina Volpato e a Gazeta não entraram em um acordo para ela continuar no ar. A emissora ofereceu um contrato com redução de salário para ela, que não aceitou. Então, as duas partes decidiram romper o vínculo com o aviso prévio até o término do atual contrato. A decisão da saída da comunicadora foi confirmada pela Gazeta em um comunicado oficial há poucas semanas.