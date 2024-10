Regina Volpato faz confissão sobre visitar a filha fora do Brasil: 'Decidindo a minha vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Regina Volpato abre sua intimidade ao falar da filha e dá mais detalhes sobre saída do SBT

Após Regina Volpato (56) anunciar sua saída do SBT, ela confessou que a escolha foi motivado para passar mais tempo com sua filha, Rafaela Scaff, que vive na Eslovênia. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora faz confissão sobre visitar a herdeira fora do Brasil: "Decidindo a minha vida".

A comunicadora reforça que sua saída da emissora foi motivada para passar mais tempo próxima da jovem que mora na Europa. Com o trabalho diário, ela não consegue viajar para ver a filha com mais frequência.

"É aquilo que eu falei mesmo, eu trabalho todos os dias, programa ao vivo, até então, a Rafaela iria voltar, mas ela vai ficar lá. Ai eu pensei: isso não tem sentido, eu ficar aqui, minha filha lá. Foi exatamente por isso. Eu não vou mudar para lá, vou continuar aqui! Eu não estou me aposentando, o que eu não quero mais é essa rotina engessada que eu tenho, quero ter mais liberdade", declara Regina Volpato.

Desde que Rafaela mora na Eslovênia, a apresentadora menciona que não está conseguiu conciliar sua agenda para visitar a filha, mas avalia que a jovem está em um momento de muitos trabalhos na carreira, mas Regina Volpato menciona estar em uma fase de desacelerar com seus compromissos.

"Essa é a questão [saudades dela]. Ela foi para lá em maio de 2023 e eu fui para lá apenas uma vez. E ela veio para cá também uma vez. Ela está na fase de trabalhar muito, eu estou em outra fase da vida, eu estou na fase de desacelerar. É uma mudança de rotina mesmo", confessa.

Sobre visitar a jovem na Europa, Regina Volpato afirma que ainda não tem uma data exata, mas assim que organizar seus compromissos vai organizar a viagem: "A gente ainda não conseguiu planejar o final do ano, quando ela vem, se eu vou, se a gente vai passar juntas. Tudo ainda está muito incerto. Está acontecendo tudo agora e esse planejamento eu não tenho. Eu sei que a hora que eu resolver, eu vou, é só eu decidindo a minha vida", finaliza Regina Volpato.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE REGINA VOLPATO NAS REDES SOCIAIS: