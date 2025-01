Zezeh Barbosa retorna aos palcos de São Paulo e confessa realização: 'Questão de honra'

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com Zezeh Barbosa que detalhou sobre a peça 'Uma Ideia Genial' e retorno ao teatro

Zezeh Barbosa(61) está de volta ao teatro com a peça Uma Ideia Genial, o espetáculo marca o retorno da atriz para os palcos de São Paulo após um período de quase 20 anos. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa da comédia e conversou com a artista que confessou estar vivendo uma realização com este projeto.

Uma Ideia Genial estreia nesta sexta-feira, 24, no Teatro Procópio Ferreira. A atriz afirma que estava ansiosa para retornar ao teatro em São Paulo e destaca sua paixão pela capital paulistana. Zezeh Barbosa adianta detalhes da personagem na comédia.

"Eu estava desesperada para voltar para São Paulo, que não faço há quase 20 anos teatro aqui, é a terra que eu amo! A lembrança que eu tinha era a melhor possível. Eu amei o texto, amei a personagem", declara.

"Catherine é uma personagem que eu amo, completamente louca, sedutora. Ela seduz todo mundo porque ela pode, ela dá outra visão da história. Cada coisa que acontece ela já acha que é uma outra coisa e ela dá uma outra leitura sobre a mesma história.É uma personagem deliciosa de fazer, eu amo fazer comédia", revela.

DO DRAMA AO RISO

Zezeh Barbosa é conhecida por sua versatilidade, com diversos papéis que vão do trama ao riso. Ela menciona uma realização com este retorno aos palcos na comédia e relembra parceria com o autor Miguel Falabella (68).

"Miguel me convidou para fazer às novelas dele. Sempre fiz novelas das sete, que eu adoro porque é sempre comédia [...] Eu sempre quis voltar a fazer teatro, televisão é maravilhoso, eu gosto muito, mas é quase sempre uma escolha, eu tive que abrir mão de um trabalho para poder fazer aqui, mas era uma coisa para mim vital. Eu sentia muita falta de fazer teatro porque eu realmente amo teatro. Eu amo plateia, eu amo comédia. Para mim, era uma questão de honra voltar a fazer! Eu sou muito grata", finaliza a atriz Zezeh Barbosa.

Zezeh Barbosa vive Catherine na peça 'Uma Ideia Genial'/ Foto: Tomzé Fonseca/ Agnews

