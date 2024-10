Danielle Winits estreia peça com André Gonçalves e rasga elogios ao marido: 'Está fantástico'

Em entrevista à CARAS Brasil, Danielle Winits, que volta aos palcos com a comédia teatral TOC TOC ao lado de André Gonçalves, elogia o marido

A comédia teatral TOC TOC está de volta aos palcos brasileiros com uma nova montagem. Sucesso internacional, o aclamado espetáculo que trata de forma bem-humorada e sensível o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), estreia na próxima sexta-feira, 4, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. Na última segunda-feira, 30, o elenco faz passagem de cena e coletiva de imprensa que contou com a participação da CARAS Brasil. Em entrevista, a atriz Danielle Winits (51), que brilha ao lado de André Gonçalves (48) e Claudia Ohana (61) no projeto, comemora contracenar pela segunda vez em sua carreira com o marido. “Ator brilhante”, destaca.

O casal já contracenou junto no espetáculo Depois do Amor – Um Encontro com Marilyn Monroe, uma comédia que se passa em 1962 e conta a história dos bastidores do filme Something's got to give, estrelado por Marilyn Monroe (1926-1962). “Ele substituiu a Maria Eduarda de Carvalho no espetáculo. (Agora) Está sendo muito especial, porque, depois de um tempão sem fazer teatro com ele, é a segunda vez e num espetáculo muito diferente do que a gente fez antes (...) É um novo momento nosso, de poder estar junto no palco, anos depois, fazendo comédia, que é uma coisa que a gente trabalhou”, diz.

“E a única vez que a gente trabalhou na televisão, a gente fez um programa chamado Tomara que Caia (2015), que era no palco também, era um improviso, um projeto muito bacana que tinha na TV Globo sobre improviso teatral. E (voltar a) estar com ele é fantástico. É um ator brilhante, que merece estar sempre no palco, em qualquer veículo, porque o André é aquela coisa (...) Desde criança, também tenho esse olhar para ele, a gente assiste o André desde que ele tinha sete anos de idade, então é uma trajetória linda, brilhante, e ele está fantástico”, emenda a artista.

MAIS SOBRE TOC TOC

Visto no Brasil por mais de um milhão de pessoas, o espetáculo TOC TOC - escrito por Laurent Baffie - se passa em uma sala de espera de um consultório. Seis personagens, cada um com suas próprias obsessões, se veem obrigados a conviver e enfrentar seus desafios enquanto aguardam a chegada de um médico que, misteriosamente, nunca chega.

Branca (Danielle Winits), obcecada por limpeza; Maria (Claudia Ohana), uma religiosa que vive com a sensação de ter esquecido tudo aberto; Lili (Maria Helena Chira), com seu hábito de repetição; Bob (Miguel Menezzes), fanático por simetria; Vicente (André Gonçalves), que não consegue parar de fazer contas; Fred (Riba Carlovich), que luta contra uma síndrome que o faz dizer palavras obscenas, e a assistente do médico (Carolina Stofella) formam esse grupo peculiar.

A demora do médico faz com que a única solução seja iniciar uma terapia em grupo, onde, entre crises, brigas e muitas gargalhadas, o público é convidado a acompanhar as dificuldades e as maneiras inusitadas que cada um encontra para lidar com seu TOC.

Danielle lembra que começou no teatro ainda muito jovem. “O teatro é minha casa, é meu berço. Comecei no teatro muito novinha, muito criança ainda (risos). Acho que o teatro nunca deixa de oferecer para nós, atores, um espaço de busca, possibilidades, desafios para a nossa carreira. E não é diferente comigo; me sinto uma eterna aprendiz, muito honrada de poder estar no teatro. Hoje, principalmente, é um momento muito potente para o nosso teatro. Então, estou muito feliz de poder estar aqui, trazendo essa dramédia, vamos dizer assim (risos)”, fala.

“Toc Toc, que já foi sucesso em mais de 32 países, é um espetáculo que trata do Transtorno Obsessivo Compulsivo de uma forma muito particular, e eu acho que vocês vão poder rir e se emocionar. É um espetáculo que traz respostas diferentes, talvez daquilo que uma comédia, que se apenas fosse uma comédia, pudesse trazer. Mas não é, venham, então, assistir Toc Toc”, finaliza a atriz.

Danielle Winits, André Gonçalves e Claudia Ohana - Divulgação/Bruno Lemos

MATURIDADE

No bate-papo, Danielle Winits, considerada uma das mulheres mais bonitas do País, ainda fez uma reflexão sobre a idade. “Cinquenta e um é uma ótima ideia, sem trocadilho (risos). Mas está sendo revigorante. Acho que esse lugar de falar sobre idade sempre foi muito mais uma preocupação dos outros, por mais que as pessoas achem e queiram colocar sobre nós, mulheres, um lugar de preocupação, de eterna vigilância. A minha vigilância é pela minha saúde, pelo que me faz bem, sou vigilante com relação às minhas escolhas no meu trabalho, com relação às minhas escolhas pessoais, então é muito bacana falar sobre isso de uma forma tranquila, sem essa pressão”, afirma.

E continua: “Não tenho essa pressão, é uma pressão alheia. Mas nunca me coloquei isso e hoje em dia, menos ainda. Se me coloquei, foi lá atrás, em virtude dos outros e não de mim mesma. Sou liberta dessa pressão e acho que é um aprendizado para todas as mulheres que vêm depois de mim, que já acompanharam a minha carreira. Não se prendam a estereótipos, a pressões alheias, sejam vocês mesmas, genuínas, dentro do que vocês acreditam. Acho que isso é o mais importante: não é o que os outros pensam sobre nós, é o que nós somos e o que nós entregamos”.