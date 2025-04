Beto Sargentelli avalia trajetória no teatro: 'Não faria nada diferente'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Beto Sargentelli relembra momentos da carreira e comenta mudanças no teatro musical

Beto Sargentelli se consolidou como um dos principais nomes do teatro musical brasileiro. Com apenas 32 anos, ele celebra duas décadas dedicadas à arte, acumulando papéis marcantes, espetáculos premiados e uma trajetória que reflete entrega e comprometimento. Em 2024, o ator recebeu o prestigiado Prêmio APCA de Melhor Ator por sua atuação como Elvis Presley no musical O Rei do Rock. Em entrevista à CARAS Brasil, ele avalia trajetória no teatro: "Não faria nada diferente", declara.

O caminho até aqui

Ao refletir sobre sua trajetória, Beto é categórico: "Não faria nada diferente!". Ele acredita que todas as escolhas feitas, os desafios enfrentados e as conquistas acumuladas foram fundamentais para moldar seu percurso. "As conquistas e percalços que tive na profissão cunharam minha personalidade e enriqueceram minha jornada. Tudo sempre vem na hora certa, principalmente quando é alicerçado com honestidade, estudo e ética", afirma.

Para aqueles que se inspiram em sua história e desejam seguir carreira no teatro musical, ele é direto: "Siga sua própria história, não se compare. Estude e seja ético, o resto é consequência". Beto também destaca a resiliência como uma das qualidades essenciais para quem quer se manter no meio artístico. "A luta é árdua para quem constrói do zero. Muitos chegam, poucos permanecem. A chave está em se reinventar e nunca deixar de aprender".

Evolução como artista

Desde os 12 anos, quando subiu aos palcos pela primeira vez, até os dias atuais, Beto Sargentelli vem se transformando e expandindo sua arte. Para ele, a busca constante por inovação e versatilidade é o que marca sua evolução. "Nunca quis repetir fórmulas. Sempre busquei desafios", diz. "O que mais mudou foi o meu olhar. Quanto mais experiência e conhecimento adquiro, mais delicioso fica o ofício de ator".

Essa inquietação criativa o levou a acumular múltiplas funções dentro do teatro musical. Em O Rei do Rock, além de ator, ele foi autor e produtor do espetáculo. "Foi extremamente desafiador, mas recompensador! Como autor e dramaturgo, pude me aprofundar ainda mais no personagem e na história que queríamos contar", revela.

Futuro do teatro musical

O reconhecimento com o APCA também levanta uma discussão importante sobre a valorização do teatro musical dentro da cena teatral brasileira. "Sempre defendi que teatro é um só. Não vejo diferença entre teatro de prosa e teatro musical em termos de interpretação. O que importa é a qualidade do trabalho", pontua Beto. Para ele, prêmios tradicionais como o APCA ajudam a fortalecer esse reconhecimento. "Acredito que a frequência de premiados no gênero musical aumentará, principalmente se o mercado seguir investindo em formação sólida para os atores".

Ao falar sobre a cena teatral no Brasil, ele também ressalta a crescente autonomia das produções nacionais. "Estamos desenvolvendo cada vez mais os nossos próprios espetáculos, com autores, diretores e produtores brasileiros", celebra. No entanto, ele reforça a importância das políticas culturais e das leis de incentivo para garantir a sustentabilidade desse mercado.

Novos projetos

Com uma agenda intensa de trabalho, que inclui maratonas como Rock in Rio 40 Anos, Beto precisa manter um preparo físico e mental rigoroso. "Estou há dois anos sem férias! Para dar conta, procuro manter uma boa alimentação, hidratação, noites de sono regulares e acompanhamento especializado na voz", explica.

Sobre o futuro, ele revela que a volta de O Rei do Rock está nos planos. "Estamos muito felizes com os mais de 30 prêmios e indicações que recebemos, o que nos incentiva a voltar o mais breve possível!". Para ele, interpretar Elvis é algo que vai além da técnica: "Tem muito a ver com minha ligação com meu pai. Estar no palco vivendo esse personagem é sentir meu pai de perto".

Além do retorno do musical, Beto adianta que novos projetos estão a caminho. "Recebi convite para ser um dos protagonistas de um grande espetáculo ao lado de grandes nomes da comédia. Além disso, tenho mais dois projetos como ator e produtor e um como diretor!", revela.

