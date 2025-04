Aline Cunha relembra abandono de emprego para seguir na arte: 'Fui muito persistente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Aline Cunha fala sobre sua personagem no musical Rocky e relembra momentos de identificação com o espetáculo

Aline Cunha(36) vive Glória em Rocky, musical inspirado no icônico filme que conta a história de superação de Rocky Balboa. Em cartaz em São Paulo até o dia 18 de maio, o espetáculo tem sido um desafio e uma oportunidade de conexão para a atriz, que encontra paralelos entre sua própria trajetória e a do protagonista. Em entrevista à CARAS Brasil, ela relembra abandono de emprego para seguir na arte: "Fui muito persistente", declara.

Superação dentro e fora dos palcos

Antes de conquistar espaço no teatro musical, Aline conta que enfrentou diversas barreiras. "Fiz inúmeras audições e não fui aprovada em nenhuma, até que surgiu a oportunidade de participar de uma peça, e continuo até hoje", relembra.

A decisão de trocar um emprego estável pela arte não foi fácil, mas necessária para se dedicar ao sonho de ser atriz. "Trabalhava numa boa empresa, mas não conseguia conciliar as duas áreas, então preferi aproveitar o momento pra viver esse sonho", explica.

A persistência, segundo a intérprete, continua sendo parte do seu dia a dia. "Cada dia aparecem mais desafios para se manter na área, desde saúde física, mental e emocional, até negociações de recursos, parcerias e espaços para ensaios", compartilha, reforçando como a carreira artística exige resiliência e paixão.

Glória e o universo de Rocky

No musical, Aline dá vida à personagem Glória, uma mulher de personalidade forte que, inicialmente, tem uma relação conflituosa com Rocky. "Acredito que a frase aqui é: 'Se não pode vencê-los, junte-se a eles'", brinca a atriz. Para construir sua interpretação, ela se inspirou em mulheres seguras e independentes.

"Procurei me espelhar em mulheres que tenham uma postura confiante e feminina, que não se rebaixam, ajudam a elevar a autoestima das mulheres ao seu redor e sabem a hora de dizer não."

Na versão teatral, a dinâmica entre Glória e Rocky também sofreu algumas adaptações: "Ela sabe que há um clima entre a Adrian e o Rocky, mas pela timidez de ambos, a relação nunca é iniciada", conta. Ao longo da narrativa, a personagem passa a enxergar Rocky de outra forma. "Acredito que a Glória aprendeu a gostar do jeito dele pelo carinho que ele tem com sua funcionária. E, no final das contas, pelo menos ela está faturando com esse romance!", diverte-se.

A transformação da relação entre os dois é um dos aspectos que mais atraiu Aline para o papel. "A confiança entre a Glória e o Rocky vai aumentando durante a narrativa, a tal ponto que ele a convida para ajudá-lo na luta final contra o Apollo". Esse crescimento conjunto é algo que, segundo ela, torna a personagem ainda mais interessante dentro do contexto da história.

Aprendizados no teatro musical

Interpretar Glória também exigiu uma preparação especial, já que o formato do espetáculo traz desafios diferentes dos de um musical tradicional. "Pelo formato do palco, estilo arena, todos os personagens precisam de bastante atenção, visão periférica ativa, movimentação e conexão no palco", explica Aline. Esse tipo de encenação demanda um trabalho constante do elenco, que precisa estar em sintonia durante toda a apresentação.

Outra novidade no processo foi a abordagem de construção da personagem: "É a primeira vez que trabalho com o diretor Zé Henrique de Paula, a preparadora Inês Aranha e o diretor de movimento Gabriel Malo", conta. A experiência trouxe aprendizados valiosos. "Nunca tinha construído personagens a partir de figuras e mímese, nem analisado o trajeto que fazia de uma certa estação para outra. Recomendo muito essa metodologia!"

Da dublagem ao teatro

Além do teatro, Aline também tem uma carreira consolidada na dublagem, com trabalhos em filmes como Frozen 2 e Wish. Para ela, essa experiência contribui diretamente para sua atuação nos palcos. "Na dublagem, a voz é fundamental para transmitir emoções e nuances. Para que isso aconteça, é necessária uma profunda compreensão do personagem e da cena, habilidades que são igualmente cruciais no teatro musical."

A versatilidade entre as duas áreas permite que ela explore diferentes estilos de interpretação. "Essa conexão me permite expandir minhas habilidades e me desafiar de formas diferentes", comenta. A interação com outras formas de arte é algo que ela pretende continuar explorando em sua carreira.

Planos futuros e novos desafios

Com Rocky ainda em cartaz, Aline ainda não tem projetos futuros confirmados, mas já busca novas oportunidades. "Como sou cantora, procuro espaços para realizar shows e executar projetos homenageando grandes artistas da música nacional e internacional", revela.

O desejo de continuar explorando diferentes expressões artísticas é o que a move como atriz. "Cada trabalho traz algo diferente para minha vida pessoal e profissional. Trabalhar com novas pessoas é maravilhoso, pois cada um compartilha sua experiência profissional e de vida", conclui.

